Kijevska Lavra je bila vedno in je ukrajinska – v rokah tistih, ki molijo za Ukrajino

Piše: Iryna Sieidkhanova, ukrajinska novinarka in publicistka

V noči 15. junija 2026 je Rusija zadala barbarski udarec Kijevsko-Pečerski Lavri (samostanu), enemu najpomembnejših svetišč pravoslavnega sveta, ki je za povrh pod zaščito UNESCO – dva ruska brezpilotnika sta zadela cerkev Marijinega vnebovzetja, jo zažgala in močno poškodovala. Ta zločin je na družbenih omrežjih, vključno s slovenskimi, sprožil nov val dezinformacij in ugibanj o tem, kdo je pravzaprav lastnik Lavre. Torej, pogovorimo se o dejstvih.

Spomladi 2023 je Kijevsko-pečerska Lavra, eden najstarejših pravoslavnih samostanov v Evropi, prvič postala predmet mednarodne razprave.

Ukrajinska država ni podaljšala najemne pogodbe z Ukrajinsko pravoslavno cerkvijo Moskovskega patriarhata (UPC MP), ki je zasedla del samostanskega kompleksa. Reakcija ruske propagande je bila predvidljiva: zagnali so vik in krik – češ, dogaja se »preganjanje pravoslavcev«, »uničevanje duhovne dediščine«, »verska nestrpnost«. Del zahodnega občinstva, ki ni bil seznanjen s kontekstom, je te pripovedi vzel kot resnico.

Da bi razumeli, kaj se je v resnici zgodilo, je treba odgovoriti na tri vprašanja: kdo je po zakonu in zgodovini lastnik tega svetišča, kaj je danes Moskovski patriarhat in ali je odločitev Ukrajine kršitev verske svobode ali odgovor na dokumentirane varnostne grožnje?

Odgovori na ta vprašanja ovržejo vsako od ključnih propagandnih trditev, zato jih je vredno podrobneje preučiti.

Kratka kronologija

Kijevsko-pečerska Lavra je bila ustanovljena leta 1051. To ni abstrakten datum, temveč ključno dejstvo, ki uničuje celotno pripoved o »prvobitnem ruskem« svetišču.

Leta 1051 ni obstajala ne le ruska država, ampak tudi sama Moskovska kneževina. Moskva kot naselje je bila v kronikah prvič omenjena šele leta 1147, torej skoraj sto let po ustanovitvi Lavre. Moskovska kneževina kot ločena politična entiteta se je oblikovala še kasneje, in sicer v 15. stoletju. V času, ko sta kijevska meniha Antonij in Teodozij izkopala prve jame na pobočjih Dnipra, je bila bodoča Rusija del povsem drugačne geopolitične pokrajine. Lavra je bila zgrajena, razvita in postala duhovno središče na kijevski zemlji, z rokami Kijevcev, znotraj kijevske kulturne tradicije. Preživela je mongolsko invazijo, litovsko oblast, vse imperije in naciste – in vedno ostala del Ukrajine.

Posebno pozornost je treba nameniti jezikovnemu vidiku tega vprašanja.

Besedi »Rus« in »Rusija« nista sinonima, čeprav prav na tej zamenjavi sloni pomemben del ruskih zgodovinskih zahtev. »Kijevska Rus« je srednjeveška država s prestolnico v Kijevu, katere najbolj neposredna naslednica je sodobna Ukrajina.

»Rusija« je poznejše samopoimenovanje Moskovskega cesarstva, ki si je zavestno prisvojilo ime »Rus«, da bi legitimiziralo svoje zahteve po dediščini Kijevske države. To ni jezikovna malenkost, temveč ključ do razumevanja, kako si je Moskva sistematično prisvojila dediščino nekoga drugega.

1686: kolonialni prevzem

Vprašanje kanonskega nadzora nad Lavro in celotno Kijevsko metropolijo je neločljivo povezano z dogodki leta 1686. Takrat je Moskovski patriarhat prejel jurisdikcijo nad Kijevsko metropolijo, vendar okoliščine tega prehoda še zdaleč niso duhovne.

Konstantinopelski patriarhat, ki mu je bila Kijevska metropolija podrejena že od krsta Kijevske Rusi, jo je pod neposrednim diplomatskim in finančnim pritiskom Ruskega cesarstva prenesel v Moskvo. Po mnenju zgodovinarjev so carigrajski hierarhi prejemali podkupnine z moskovske strani. Sam dokument o prenosu je vseboval pomembne zadržke, ki jih je Moskva pozneje ignorirala.

To ni duhovna odločitev, sprejeta svobodno in v skladu s kanonsko tradicijo. Je posledica geopolitičnega pritiska v času, ko je Osmansko cesarstvo ogrožalo Konstantinopel in je on iskal kakršno koli podporo.

Pomembno je, da je ekumenski patriarhat to situacijo pregledal leta 2018. Konstantinopel je izjavil, da zakon iz leta 1686 Moskvi ne podeljuje polne in nepreklicne jurisdikcije nad Kijevsko metropolijo ter obnovil kanonske vezi s pravoslavnimi v Ukrajini. Naslednje leto, leta 2019, je ekumenski patriarh Bartolomej podpisal tomos o avtokefalnosti Pravoslavne cerkve Ukrajine (PCU).

Ta odločitev Konstantinopla je ključna za razumevanje stališča tistih, ki obtožujejo PCU “razkola”. Razkol je ločitev od kanonske Cerkve proti volji najvišje cerkvene oblasti. Toda prav ekumenski patriarhat, ki zaseda prvo mesto v častnem vrstnem redu med pravoslavnimi patriarhati, je priznal PCU kot kanonsko. Zato trditve o “razkolu” PCU nasprotujejo temeljnim načelom pravoslavne ekleziologije.

Kaj je Ruska pravoslavna cerkev (RPC) danes?

Glede na to, da je razprava o Lavri neločljivo povezana z vprašanjem narave Moskovskega patriarhata, se je vredno obrniti na dokumentirana dejstva in preverjene dogodke.

Patriarh Kiril (Gundjajev) se po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 ni le vzdržal obsodbe agresije, temveč jo je v svojih pridigah tudi aktivno opravičeval. Marca 2022 je vojno označil za “metafizični boj” proti “kolektivnemu Zahodu in grehu”. Te pridige so bile predvajane milijonskemu občinstvu prek uradnih kanalov Ruske pravoslavne cerkve in so bile aktivno uporabljene v ruski propagandi kot ideološka utemeljitev invazije.

Te izjave so postale podlaga za uvedbo sankcij proti patriarhu Kirilu s strani Združenega kraljestva leta 2022. Evropska unija je razpravljala o možnosti njegove vključitve na sezname sankcij, čeprav zaradi ugovorov posameznih držav članic odločitev ni bila sprejeta.

Obstaja dovolj dokumentiranih dokazov o povezavah med RPC in tajnimi službami, da to ne bi šteli za teorijo zarote, temveč za uveljavljeno dejstvo. Raziskava inštituta Keston, ene najbolj avtoritativnih organizacij, ki preučujejo religijo in državo v postsovjetskih državah, je dokumentirala prodor KGB/FSB v strukture RPC od sovjetskih časov. Po letu 1991 te povezave niso izginile, temveč so se razvijale. Številni raziskovalci in nekdanji uslužbenci tajnih služb so dokumentirali uporabo cerkvene mreže kot infrastrukture vpliva in v nekaterih primerih tudi obveščevalnih podatkov.

Seveda to ne pomeni, da je vsak duhovnik Ruske pravoslavne cerkve agent. Toda institucionalno vodstvo Ruske pravoslavne cerkve je v preveč tesnem sodelovanju s Kremljem, da bi to institucijo v sodobnih razmerah obravnavali izključno kot versko organizacijo, kar bi pomenilo ignoriranje dokumentirane realnosti.

Odločitev glede Lavre ni bila sprejeta spontano in je niso narekovali protiverski motivi. Predhodila ji je vrsta preverjanj, katerih rezultate je javno objavila Varnostna služba Ukrajine (SBU).

Novembra 2022 je SBU izvedla preiskave na teritoriju Lavre. Po uradnih poročilih so našli: potne liste ruskih državljanov v prostorih, dostopnih le duhovnikom Moskovskega patriarhata; veliko število tiskanih gradiv, ki so po vsebini ustrezali ruski propagandi. Med najdenimi gradivi je bila tudi literatura, ki je zanikala pravico Ukrajine do obstoja, letaki, ki so upravičevali invazijo, in ruski simboli. Ta dejstva so javna in preverjena, zabeležena so v uradnih poročilih SBU in potrjena s strani neodvisnih novinarjev, ki so imeli dostop do gradiva primera.

V tem kontekstu je treba upoštevati odločitev o nepodaljšanju najemne pogodbe. Ukrajina ni prepovedala delovanja Moskovskega patriarhata na svojem ozemlju, saj UPC MP še danes zakonito deluje v Ukrajini. Država ni izgnala menihov ali zaprla cerkve. Preprosto se je odločila, da ne bo oddala državne lastnine v najem organizaciji, za katero so ugotovili, da shranuje materiale, ki so predstavljali grožnjo nacionalni varnosti med aktivno vojno.

To razlikovanje med prepovedjo verske prakse in zavrnitvijo najema državne lastnine je temeljno. V vsaki pravni državi je takšno razlikovanje norma.

Legitimnost PCU

Za slovensko občinstvo, ki se je oblikovalo v katoliškem kulturnem okolju, so nekateri vidiki pravoslavne ekleziologije morda manj očitni kot za ljudi iz pravoslavne regije. Zato je vredno pojasniti: avtokefalija, torej samouprava lokalne cerkve, je norma za pravoslavni svet, ne izjema.

Pravoslavne cerkve Grčije, Srbije, Romunije, Bolgarije in Gruzije so vse avtokefalne, torej samoupravne, neodvisne od katerega koli zunanjega patriarhata v vsakodnevnem upravljanju. Nobena od njih ni pod jurisdikcijo Moskve. To ni shizma, to je normalna struktura pravoslavnega sveta.

Dejstvo, da je imela Ukrajina, država s tisočletno pravoslavno tradicijo v središču Evrope, cerkev, podrejeno Moskvi, je anomalija, ne pravilo. In še enkrat je treba poudariti, da ta anomalija ni nastala zaradi duhovne izbire, temveč zaradi kolonialnega zasega leta 1686.

Tomos iz leta 2019 je Ukrajino vrnil v stanje, ki je normalno za vsak samostojen pravoslavni narod.

Kaj se dogaja z verniki UPC MP

Pomembno pojasnilo za tiste, ki jih skrbi usoda vernikov, ki se povezujejo z UPC MP: njihova pravica do izpovedovanja vere v Ukrajini ni omejena. UPC MP nadaljuje svoje dejavnosti. Verniki lahko obiskujejo bogoslužja, prejemajo zakramente in ohranjajo svojo duhovno identiteto.

Množični prehod skupnosti v Pravoslavno cerkev Ukrajine (PCU) po februarju 2022 je treba razumeti pravilno. To ni posledica državne prisile, temveč zavestna izbira vernikov, ki ne želijo pripadati cerkvi, katere patriarh blagoslavlja rakete, ki ubijajo njih in njihove otroke. Ljudje, ki so pokopali mrtve in obnovili porušene hiše, so se sami odločili, v kateri cerkvi bodo molili, zato je to odločitev vesti, ne pritisk.

Še več: prav aktivnost od spodaj s strani župnij in ne od zgoraj s strani države je temeljno pomembna značilnost tega procesa. Ukrajinska država je zagotovila pravni mehanizem za prehod skupnosti, vendar ga ni upravljala. Na tisoče skupnosti je ta mehanizem prostovoljno izkoristilo, kar zgovorno priča o tem, kako ukrajinski pravoslavci sami razumejo povezavo med cerkveno pripadnostjo in nacionalno varnostjo.

UPC MP še naprej legalno deluje v Ukrajini. Država je storila le eno stvar: cerkvi, katere vodstvo v Moskvi odkrito podpira invazijo, je zavrnila uporabo državne lastnine. Še enkrat: prepoved molitve in zavrnitev najema državne lastnine nista ista stvar.

Dezinformacijska operacija okoli Lavre ni izjema, temveč vzorec. Isti vzorec se reproducira v narativih o »preganjanju« madžarske manjšine v Zakarpatju, »nacističnem režimu« v Kijevu in »izzvani« naravi ruske invazije. Cilj vsakega od teh narativov je predstaviti Ukrajino kot nelegitimno državo, ki preganja svoje državljane, in s tem oslabiti mednarodno podporo.

Te naracije so del dokumentirane strategije, ki jo raziskovalci imenujejo FIMI – manipulacija in vmešavanje tujih informacij (Foreign Information Manipulation and Interference). Podobne operacije so bile zabeležene v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji. Sposobnost prepoznavanja le-teh je osnovna medijska pismenost v sodobnem informacijskem okolju.

V tem smislu je Lavra idealni primer ker združuje elemente, zaradi katerih je vsaka dezinformacija še posebej učinkovita: nagovarjanje verskih čustev, manipuliranje s kompleksno in za občinstvo neznano zgodovino, preusmerjanje pozornosti z varnostnih vprašanj na vprašanja pravic. Zato je vredno poznati dejstva. V razmerah informacijske vojne, ki se ne ustavi na mejah, te spretnosti ne potrebujejo le Ukrajinci.

In nazadnje bi rada še enkrat poudarila: v Ukrajini ni nič ruskega.

Rusija (sicer je Rossija) ni Kijevska Rus. Ime »Rus« in kasnejša samopoimenovanje Moskovčanov kot »Rusija« sta različni besedi z različno zgodovino. Moskva si je namerno prisvojila prvo, da bi si prisvojila dediščino kijevske države. Celo samo ime »Ukrajina« kot geografski toponim je bilo zabeleženo že leta 1187, tri stoletja in pol pred nastankom Moskovskega cesarstva.

Boršč je ukrajinski. Višivanka (izvezena srajca) je ukrajinska. Pravoslavje v naših deželah je kijevsko, ne moskovsko.

Lavra je tam, kjer mora vedno biti: v roke tistih, ki molijo za Ukrajino, ne proti njej.