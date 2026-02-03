Keršmancu preprečili vstop v zgradbo DZ, čeprav je bil vabljen na sejo

Piše: Nova24tv.si

Kandidat za ustavnega sodnika Ciril Keršmanc je ostal pred vrati Državnega zbora, čeprav je bil vabljen na sejo.

Kakšno burlesko so povzročili vladajoči s predsednico Natašo Pirc Musar, priča današnji dogodek iz Državnega zbora, kjer bi morali potrjevati kandidaturo kandidata za ustavnega sodnika Cirila Keršmanca. A so mu v koaliciji podporo umaknili po predstavitvi kandidatov, predsednica pa je temu sledila in predlagala novo kandidatko.

Danes Keršmanc terja pojasnilo Državnega zbora, zato se je tam osebno zglasil in želel sejo spremljati v živo. Zapletlo se je že ob vstopu, saj ga na sejo niso spustili, čeprav je bil nanjo vabljen. Kot smo uspeli izvedeti, vodstvo DZ ni spremenilo vabila, popravili so le dnevni red, niso pa o Keršmancu glasovali na Mandatno volilni komisiji DZ. Keršmanc naj bi želel sejo nato spremljati iz balkona DZ, a ga tja po naših informacijah ravno tako niso spustili.

Okrožni sodnik Keršmanc je v pismu napovedal upravni spor, saj kandidature ni umaknil, hkrati pa terja pojasnila predsednice, ali lahko v tej fazi postopka umakne kandidaturo in predlaga drugega kandidata. Po njegovem mnenju bi morala biti namreč v tem trenutku odločitev le v rokah poslancev.

Poslanci bodo o ustavnih sodnikih glasovali še danes.