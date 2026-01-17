Kdo je zares »sovražnik«?

Piše: Tanja Brkić

Nedavna ameriška vojaška operacija v Venezueli, ki je vključevala napade na cilje v Caracasu ter ugrabitev predsednika Nicolása Madura in njegove žene Cilie Flores, predstavlja resno kršitev mednarodnega prava in ameriške ustave. Predsednik Donald Trump je akcijo opravičil z bojem proti narkoterorizmu, a dejstva kažejo na globlje motive: nadzor nad venezuelskimi naftnimi rezervami in uveljavljanje t. i. »Donroe doktrine« – posodobljene različice Monroejeve doktrine iz 19. stoletja, ki jo je Trump poimenoval po sebi in ki naj bi zagotavljala ameriško hegemonijo na zahodni polobli, čeprav so ZDA hegemon že bile.

Po mednarodnem pravu je uporaba sile proti suverenosti druge države prepovedana, razen v primeru samoobrambe ali z dovoljenjem Varnostnega sveta ZN. Nobeden od teh pogojev ni izpolnjen. Prav tako operacija krši ameriško ustavo, ki v prvem členu pristojnost za vojno pripisuje kongresu, ne predsedniku. Brez kongresne odobritve gre za neustaven enostranski poseg, podoben preteklim intervencijam, a tokrat celo brez formalne podlage. Kritiki bodo sicer trdili, da gre le za »omejeno operacijo« in ne za »vojno« v ustavnem smislu, kar naj bi dovoljevalo predsedniku enostransko ukrepanje – a takšna interpretacija že desetletja spodkopava ustavno ravnotežje moči in odpira vrata arbitrarnim intervencijam.

Trump je s tem postavil nevaren precedens: če lahko ZDA brez posledic ugrabijo tujega voditelja in napovedo začasno »upravljanje« države, se mednarodni red, zgrajen po drugi svetovni vojni, dokončno ruši. To odpira vrata arbitrarnim posegom velikih sil, pri čemer pravila veljajo le za šibkejše.

Ironična je reakcija Evrope. Medtem ko je EU leta opozarjala na rusko grožnjo »zavzetja Evrope« in hitro obsodila Putina, je ob Trumpovi akciji molčala ali izdala le blage izjave. Evropa ni zmogla enotne obsodbe zaveznika, ki ne spoštuje nobenih pravil. Primer Grenlandije, kjer Trump grozi z vojaškim prevzemom danskega ozemlja, kaže, da je pravi izziv za evropsko suverenost prav »zaveznik« iz Washingtona, ne Moskva.