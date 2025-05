Karigador: Utemeljeno sumijo premiera kršitve določb nasprotja interesov

Piše: Spletni časopis

“Na podlagi izvedenega predhodnega preizkusa glede dopustovanja predsednika Vlade RS v Karigadorju in odločanja o članih svetov javnih zavodov zoper dr. Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) s področja nasprotja interesov.” To so pravkar sporočili iz komisije za preprečevanje korupcije.

Komisija je predhodni preizkus v zadevi uvedla na podlagi aprila 2025 prejete prijave. V predhodnem preizkusu je od več javnih institucij pridobila dodatno dokumentacijo in pojasnila. Po proučitvi prejetega gradiva je Komisija zaznala utemeljen sum kršitve določb nasprotja interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK, zaradi česar je senat Komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave zoper uradno osebo, predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov. Obravnavana oseba je že prejela obvestilo o uvedbi preiskave, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost. Določene očitke iz prijave Komisija še preverja v predhodnem preizkusu.

Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek preiskave pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku, so še sporočili iz KPK.

Da je naš premier Robert Golob s Tino Gaber na Hrvaškem večkrat počitnikoval, zdi se, da brez plačila, v vili prijatelja Tomaža Subotiča, ki mu je premier na vladi istočasno zagotovil vodenje nadzornih svetov dveh pomembnih zdravstvenih institucij v Celju in Ljubljani, je razkril POP TV, ki je opozoril tudi, da je nečak Subotiča dobil službo v nabavnem oddelku celjske bolnišnice, ki razpolaga s 150 milijoni evrov proračuna letno.

Za nadzorništvo Subotič ni bil veliko plačan s sejninami, je pa zdravstvu izstavil velike račune za potne stroške iz Prage, kjer živi. Davčno se to splača.

Po vrhu pa se je Subotič, najverjetneje s pomočjo SDH, ki ga je nastavila vlada Roberta Goloba, izvil še iz težav v podjetju Unior, je opozorila Tarča RTVS. Skrbnika državnih investicij SDH je pred tem Golob prevzel s politično čistko, predčasnimi menjavami, in to z odstavitvami nadzornikov v DZ, za katerega je sodišče že ugotovilo, da je bilo kršenje zakona. Nadzorniki Uniorja so nameravali Subotiča zaradi sporne prodaje delnic odpoklicati, ta pa je želel menjavo do njega kritičnih nadzornikov. Subotič je Goloba prosil tudi, naj odpre novo naložbo v podjetju Štore Steel, v katerem je prek družbe Železar Štore solastnik. Štore Steel pa so za državnim SDH-jem, tudi največji lastnik Uniorja.” Na skupščini Uniorja so delničarji po tem odpoklicali Francija Doverja in Andrejo Potočnik, ki sta Subotiču povzročala težave. Ali je pri tej odločitvi kakorkoli posredoval premier, pa ni jasno. Je pa, da je Subotič pred vsem tem dogajanjem vstopil v stranko Svoboda.