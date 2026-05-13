Kar v politiki počnejo levičarji, to v sodstvu počne Marjan Pogačnik

Piše: G. B.

Marjan Pogačnik, sedaj že nekdanji predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča, je očitno ena od režimskih korifej v pravosodju. Očitno se noče sprijazniti, da nima več prve besede v ljubljanskem sodstvu.

Na vrhovnem sodišču je namreč za 29. maj razpisana obravnava tožbe v upravnem sporu, s katerim nekdanji dolgoletni predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik zahteva odpravo odločbe o svoji razrešitvi. Obenem je Pogačnik podal predlog za izdajo začasne odredbe za odložitev imenovanja nove predsednice Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Sodni svet je v začetku novembra zaradi več kršitev pravice v zvezi z dodeljevanjem zadev razrešil Pogačnika z mesta predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča. Po mnenju Sodnega sveta Pogačnik predpisov o dodeljevanju zadev ni kršil zgolj v posameznih primerih, temveč je bilo kršenje sistematično. Glavni očitek Sodnega sveta se nanaša na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki Pogačnika bremeni, da je v odmevnem primeru odvzema treh otrok materi kršil pravila glede dodeljevanja zadeve sodnikom.

Pogačnik je očitke Sodnega sveta javno zavrnil. Kot je novembra zapisal v odzivu na sklep o razrešitvi, so bila vsa njegova ravnanja v skladu z ustavo, zakonom in sodnim redom, prav tako so bila v skladu z ustaljeno prakso sodišč. Zoper razrešitev pa je vložil tudi tožbo v upravnem sporu, o katerem odloča vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov. Kot je razvidno s spletne strani vrhovnega sodišča, je obravnava v tej zadevi predvidena za 29. maj.

Kot so za STA pojasnili na Sodnem svetu, je Pogačnik obenem na vrhovno sodišče naslovil predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim predlaga, da se odloži imenovanje Daše Pogorevc Filipič za predsednico Okrožnega sodišča v Ljubljani. Sodni svet je Pogorevc Filipič na mesto nove predsednice ljubljanskega okrožnega sodišča sicer imenoval sredi aprila, že pred tem pa je vodila sodišče kot njegova začasna predsednica.

Na vrhovnem sodišču so pojasnili, da o predlogu za začasno odredbo “zaenkrat še ni bilo odločeno.” Dodali so, da bo o predlogu odločal isti senat vrhovnega sodišča kot v primeru Pogačnikove tožbe zoper odločbo Sodnega sveta.

Skratka, Pogačnikovo početje je očitno zelo podobno delovanju dosedanje koalicije v DZ. Spomnimo, da skušajo levičarji s pomočjo ustavnega sodišča razveljaviti izvolitev predsednika DZ Zorana Stevanovića.