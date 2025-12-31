Kakšen blefer! Že dve leti v vojni z zdravniki, zaradi predvolilnih potreb sedaj obiskuje urgenco ter onkološki inštitut!

Piše: G. B.

Ni zime za Eskime! Ko gre za volitve, je treba iti na vse ali nič. Tako razmišlja tudi Robert Golob.

Premier Robert Golob je namreč popoldne obiskal pediatrično kliniko, paliativni oddelek na Onkološkem inštitutu Ljubljana in pa urgenco v UKV Ljubljana. Kot je povedal v izjavi za medije, se je lahko prepričal, da imamo v sistemu kljub vsem težavam iz preteklosti res predano osebje, ki skrbi za paciente in si zasluži našo najglobljo hvaležnost.

Tekom zadnjih treh let so zdravstvu namenili osrednjo pozornost, ne samo s sistemskimi ukrepi, ampak tudi s konkretnimi sredstvi, kar bodo po Golobovih besedah tudi nadaljevali.

Generalni direktor UKC Marko Jug, ki je sicer Golobov kader, je ocenil, daje bilo leto 2025 izjemno uspešno, pokazali so izjemne strokovne dosežke, ob tem pa je UKC naredil ogromne korake naprej tudi na nivoju nabave, infrastrukture, zagotavljanja sredstev in splošnega delovanja.

Skratka, še en primer predvolilnega cirkusa. Spomnimo, da je Golob že vsaj dve leti v vojni z zdravniki, hotel je uvesti tudi evtanazijo, sedaj pa obiskuje paliativne oddelke onkološkea inštituta. Bleferstvo, da mu ni para!