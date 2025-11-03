Kako se pri Golobu in Mescu streljajo v koleno z neposrečenimi primerjavami

V zadnjih dneh, po tragični smrti 48-letnega Aleša Šutarja v Novem mestu, se na družbenih omrežjih (orkestrirano) valijo zapisi, ki se nanašajo na uboj nesrečnega 77-letnega Slavca. Marca 2021 so ga v gozdu v okolici Grosuplja, kjer je prebival, umorili trije Romi. Napad je bil motiviran z ropom – osumljenci so iskali denar.

Med tistimi, ki bi svoje nedelo in nesposobnost rad opral s smrtjo Slavca Knaflja ter vse skupaj spremenil v politične točke, je tudi Luka Mesec, minister za delo, družino in socialne zadeve, podpredsednik vlade, predvsem pa koordinator za urejanje romske problematike v tej vladi.

Mesec in ostali njegovi podporniki množično razširjajo, da takrat za ta uboj Stanislava – Slavca ni nihče odgovarjal. Dejstvo pa je, da je takratna policija (minister je bil Aleš Hojs) storilce odkrila, napadalce prijela, Romi so bili na prvi stopnji obsojeni (skupno na 38 let zapora), na višji pa izpuščeni na prostost.

Obtoženi in obsojeni, nato pa zadihali svobodo, so bili štirje moški: Marjan Grm, Mihael Grm, Marko Belcl (iz Kočevja, romskega porekla) in Marjan Brajdič (iz Izole), vir: Grok, X

Na prostost so odkorakali oktobra 2023, v času zdajšnje vladajoče koalicije, kakor je to razvidno tudi iz spodnjega medijskega zapisa.