Kako je z vašo integriteto, premier?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Kako gleda na še neodgovorjene in nepojasnjene očitke v javnosti, ki so povezani z opravljanjem funkcije predsednika vlade.”

To bo premiera Roberta Goloba (Svoboda) ta teden vpraševal poslanec NSi Aleksander Reberšek na redni seji parlamenta. Tako se je Golob opravičil, da ne bi odgovarjal že danes:

Premier slovi po tem, da v parlamentu in drugje tudi sicer na vprašanja ne odgovarja. Priča smo praviloma propagandnim nastopom, s katerimi odvrača pozornost.

Seja parlamenta se bo začela s seznanitvijo z odstopom Janija Prednika, kar bo omogočilo, da bo DVK lahko predlagala naslednika za naslednjega pol leta.

Neodgovorjenih je zadnja leta veliko nenavadnosti ob Golobu. Najbolj bizarna je njegov leta 2018 odprt račun na tujem na banki Raiffeisen, ki bi naj bil posledica ponarejene identitete, kar pa ta banka zanika. Z nekdanjo generalno sekretarko Svobode Vesno Vuković še nista povedala, zakaj je na njeno podjetje, ki ga je ustanovila kot novinarka državnega Siol.net, padlo 103.000 evrov iz GEN-I. Sporna pa je tudi največja politični čistka na RTVS v zgodovini države, kar znova odmeva zadnje dni, ki jo je Golob izvedel, in za katero je prišla na ustavno sodišče, da tam ne bi več ustavljali predčasnih odstavitev in nastavljanja Golobovih kadrov, celo evropska komisarka iz njegove politične skupine Vera Jourova, ki je ta cilj obiska več let prikrivala z zlorabo oblasti. V dokumentih so to, da je cilj pogovor o odločanju sodišča, cenzurirali. Dokler sodišče po tožbi Milana Zvera ni odločilo, da evropska komisarka ne sme prikrivati, zakaj je potovala na slovensko ustavno sodišče. Evropska komisija pa je po več letih le razkrila “skrivnost”.

Reberšek bo med drugim opozoril, da je integriteta definirana kot pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

Zvonko Černač iz SDS je napovedal vprašanje o dejavnosti državnih, nadzornih in finančnih institucij pri pregonu in odkrivanju pranja denarja, Eva Irgl (nepovezani) o varnosti in zaupanju v institucije pravne države. Milan Jakopovič iz vladne Levica pa bo vpraševal o uzakonitvi skrajšanega delovnega časa “da bi omogočili podjetjem, ki se zavedajo koristi krajšanja delovnega časa, da lahko to storijo enostavno, brez administrativnih stroškov.” Vprašanje sodi v predvolilni nabor, ki smo mu priča zadnje čase, ko vladne stranke, ker jim grozi hud poraz na volitvah, ko so več let le višale davke in prispevke, zdaj delijo božičnice, odpustke pri vinjetah in še vse mogoče.

Na portalu Necenzurirano, ki je po plačilih iz GEN-I na vzporedno podjetje Vesne Vuković, ko je bil še novinarka državnega Siol.net v preteklosti in sicer po sodelovanju kadrov, ker Tomaž Modic hkrati dela kot novinar tega portala in za poslanko stranke Svoboda Tamaro Vonta v DZ, soproga Primoža Cirmana Petra Bezjak pa je šefica vladnega UKOM, prepleten s Svobodo Roberta Goloba in tudi dela zanj, se danes znova ukvarjajo z mojim sinom, da bi odvrnili pozornost od čistk v medijih, policiji, podjetjih in drugih koruptivnih težav premiera.

Na njihova umazana lažniva podtikanja, s katerimi so me poskušali očrniti kot novinarja in človeka, češ da delam za stranko in politike in sem torej podkupljen, v to svoje reševanje vojaka Goloba z lažnivimi podtikanji pa so z vpletli tudi sina, sem odgovoril že prvič.

Nekoliko presenetljivo se je s propagandno dejavnostjo portala Necenzurirani, katerega novinarja plačuje kot svetovalca v DZ, pohvalila celo poslanka Svobode Tamara Vonta, nekoč novinarka, pozneje pa plačana v GEN-I, Tamara Vonta. Nič jih ni sram, da sami res počnejo tisto, kar lažnivo podtikajo drugim.

Tako: