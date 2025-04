Kako Črnčec skrbi za kibernetsko varnost SDH? Slednji crknila spletna stran

Piše: Spletni časopis

Če poskušate danes odpreti spletno stran slovenskega državnega holdinga (SDH), kjer od novega leta za korporativno varnost skrbi Damir Črnčec, nekdanji šef civilne in vojaške obveščevalne službe, vas računalnik opozori, da gre za nevarno spletno stran.

Takole:

Zdi se, da je razlog, ker jim je potekel certifikat:

Kaj je v ozadju sicer še preverjam, a trenutno je to težko, ker ni mogoče najti telefonskih številk, ko je njihova spletna stran nedosegljiva.

Spletna stran SDH je medtem že spet začela delovati. Po prvih še neuradnih informacijah je bil razlog res pozabljivost pri podaljševanju certifikata. Uraden odgovor pa na SDH še pripravljajo. Uradno so odgovorili tako: “Spletna stran SDH ni delovala 15 minut zaradi nujnih vzdrževalnih del.”

Ko gre za Črnčeca, je zanimivo, da je po tem, ko je iz položaja namestnika obrambnega ministra z novim letom preskočil na SDH za svetovalca predsednika uprave, nenadoma postal še kolumnist Telekomovega Siol.net. Telekom je v lasti SDH. Na Siol.net so hkrati odpovedali sodelovanje sijajnemu ekonomistu Janezu Šušteršiču. Kolumno je Črnčec dobil, ko je bil skoraj hkrati iz obrambnega ministrstva za šefa TSmedie, ki v okviru Telekoma izdaja Siol.net, postavljen še Roland Žel. Ta je takoj predčasno zamenjal tudi odgovornega urednika Mihaela Šuštaršiča.

Objava kolumne brez opozorila na konflikt interesov je precej sporna, na Siol.net so pozabili opozoriti svoje bralce, da objavljajo tekst osebe, ki je zaposlena na SDH, ki je lastnik Telekoma, ki izdaja Siol.net in je tudi sicer po prejšnji službi povezana z najnovejšim direktorjem. Povrhu pa je Črnčec tudi politik, donedavna je bil državni sekretar obrambnega ministrstva, to je politična funkcija, zagotavljanje kolumne v državnem mediju v volilnem letu pa je zaradi tega še dodatno sporno. Meji na koruptivno ravnanje, če ni hkratnega obvestila bralcem. Zagotoviti bi ga moral odgovorni urednik.

Šlamparije pri certifikatih sicer niso nekaj čisto neobičajnega za naša državna in javna podjetja:

A za SDH, ki skrbi za milijarde, če se jim je to res zgodilo, precejšnja sramota.