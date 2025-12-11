Kadunc ostro nad Natalijo Gorščak: Lahko padete še nižje?

“Lahko vodstvo RTV še nižje pade: »RTV podpira sprejem novele«!

Z velikim začudenjem sem poslušal predsednico uprave RTV Natalijo Gorščak na Odboru za kulturo DZ. Povedala je tri stavke.

Najprej, da RTV podpira sprejem novele. RTV podpira? Vsak zaposlen na RTV? Morda reprezentativni sindikati? Svet delavcev? Je bila znotraj RTV o tem opravljena kakšna javna razprava? Dopuščam, da je o tem razpravljala Uprava RTV in sprejela tak sklep! Verjamem pa ne, in bom zaprosil za sklep o tem, da vidim, če obstaja. In kdo od štirih članov je bil za. Seveda tudi Svet RTV o tem ni zavzel stališča.

Drugi stavek je bil, da je RTV pravočasno posredovalo svoje pripombe na MK.

Tretji pa povsem neverjetni, namreč, da bo »bomo v bodoče predlagali spremembe in dopolnitve v skladu z novimi trendi na področju javnih medijev v Evropi«. Nekako v smislu, da tega do sedaj niso delali in da bodo vlade oziroma državni zbor kar sproti spreminjali zakon. Skladno z pričakovanji vodstva!

Iz kratkega 24 sekundnega nastopa Natalije Gorščak je moč razbrati bistvo njenega delovanja: ugajati vsem in vsakomur! Kako more podpirati zakon, ki bo v veliki meri zaznamoval financiranje vsaj za leto, verjetno dve. Da bo RTV dobila sicer 3,3 milijona več sredstev kot jih je recimo za 2024 in 2025 iz proračuna, vendar se ve, da bo za 2026 potrebovala okoli 7 milijonov več sredstev samo za plače!

Ob tem, da ne bo imela sogovornika, da bi se z njem dogovarjala za kakšen dodatno financiranje. Ampak je ne moti, da ne bo mogla za 2026 sestaviti realnega Finančnega načrta. Da niti nima zagotovljenih izrednih proračunskih sredstev, da bi sploh lahko odpustili 50 zaposlenih, kot so predvideli v osnutku PPN. In kot da ne pozna stališča MK, ki ga je na seji povedal državni sekretar MK, da s tem zakonom zagotovljeni denar pomeni, da se število zaposlenih ne bo zmanjšalo.

Samo zlizanost z aktualno politiko je lahko razlog, da ni opozorila na to, da v obrazložitvi ni analize sedanjega stanja RTV. Kaj šele, da bi sami predstavili takšno analizo, ali vsaj na sami seji povzela trenutno finančno stanje in poslance pozvala, da naj z amandmajem povišajo znesek sofinanciranega za programe narodnosti vsaj na 13 % ali edino pravilnih 13,5 % (14,2 do 14,7 milijona).

Kar pa še vseeno ne bi pokrivalo verjetnih 16 milijonov stroškov, ki jih ima s programi narodnosti! Ni poudarila, da ostaja RTV praktično brez lastnih igranih in dokumentarnih filmov! Da se sodelovanje z zunanjimi sodelavci predvsem na področju kulture zmanjšuje, da so tudi stroški zaradi nove ureditvi pri njihovem angažiranju zunanjih sodelavcev, ki povečujejo stroške (nekje sem zasledil, da za 300 tisoč evrov). Ne pozabimo, to je bila seja Odbora za KULTURO!”