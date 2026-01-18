Juan Rodríguez Garat: Venezuela se bo strateško podredila Združenim državam, vendar je sprememba režima veliko bolj zapletena

Piše: Alvaro Penas

Juan Rodríguez Garat je upokojeni admiral. Med svojo 47-letno vojaško kariero, od katere je 24 let preživel na krovu, je poveljeval trem površinskim ladjam in različnim španskim, Natovim in EU kolektivnim pomorskim enotam. Med letoma 2016 in 2018 je bil admiral flote, po premestitvi v rezervni status pa direktor Pomorskega muzeja in Inštituta za pomorsko zgodovino in kulturo.

Garat je specialist za komunikacije in imetnik diplome britanskega štabne akademije ter ima magisterij iz obrambnih študij Univerze v Londonu. Ima veliki križ za pomorske zasluge, kraljevi vojaški red San Hermenegildo in red civilne garde ter 11 drugih nacionalnih in tujih vojaških odlikovanj. Septembra je izdal svojo prvo knjigo Tambores de guerra. Contra el desarme moral y militar de España (Bobni vojne. Proti moralni in vojaški razorožitvi Španije), v katerem analizira svetovno geopolitično panoramo in opozarja na špansko družbo, ki se zdi, da spi ob nestanovitnih mednarodnih razmerah.

Nedavna ameriška operacija za zajetje Nicolása Madura je ponovno dokazala, kot je poudaril vodja Pentagona, superiornost zahodne tehnologije.

Kadar koli sta se soočila, in to se je zgodilo v mnogih scenarijih, je bilo tako. Tehnološke in raziskovalno-razvojne zmogljivosti Združenih držav so bile daleč boljše od zmogljivosti Sovjetske zveze in še bolj od zmogljivosti današnje Rusije. Druga stvar je lekcija iz Ukrajine, saj je bila poslana starejša oprema, toda tisto, kar je bilo poslano v velikih količinah, kot so protitankovske rakete in protiletalske rakete kratkega dosega, je delovalo zelo dobro in je pravzaprav že pred prihodom brezpilotnih letal preprečevalo ruskim letalom prelet nad Ukrajino in povzročalo opustošenje med ruskimi tanki. Tehnološka superiornost je neizpodbitna.

Kako ocenjujete ameriško operacijo?

Gre za šolsko operacijo, a presenetljiv je odziv druge strani. Jasno mi je bilo, da ruska zračna obramba ne bo mogla ustaviti ZDA, toda to, da se je Maduro pustil ujeti na tak način, da je zaspal, potem ko je užalil Trumpa, se mi zdi žalostno nepremišljeno. ZDA so bile brezhibne, Maduro nič, ki je omogočil izvedbo operacije.

