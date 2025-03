Je to ekipa, ki se zbira okrog t. i. novega obraza tranzicijske levice?

Piše: S. K.

Leto dni pred državnozborskimi volitvami postaja vse bolj jasno, da bo tranzicijsko levico na volitve popeljal Vladimir Prebilič. Po naših informacijah je zakulisni kolovodja projekta Gregor Golubič, v Prebiličev krog pa naj bi spadala tudi pisana druščina, od zavrženih svobodnjakov do znanih operativcev levice.

Prebilič je za naskok na premiersko mesto že dobil blagoslov Milana Kučana, ki je Prebiliča uradno prekvalificiral iz novega obraza v starega. “Vladimir Prebilič ni novi obraz. Bil je župan v Kočevju, velikokrat nastopa kot dober obramboslovec. S številnimi njegovimi stališči do vojne v Ukrajini se strinjam. Ne mislim, da je novi obraz, izkušnje že ima,” je povedal na podkastu Dela.

Medklic: zadnji vodja slovenskih komunistov se je v svoji obrazložitvi Prebiličevega pedigreja zaigral. Za novi obraz je namreč veljal tudi nekdanji župan Kamnika in nato premier Marjan Šarec. Tako je razkril, da skovanka “novega obraza” ni bila nikoli nič drugega kot politična marketinška poteza tranzicijske levice.

Sam Prebilič na vprašanja o potencialni kandidaturi še vedno odgovarja relativno sramežljivo. “Lahko rečem, da je več možnosti, da se za to odločim, kot da se ne,” je povedal za 24ur. Nejasna komunikacija je bržčas povezana z dejstvom, da za njim ne stoji nobena večja politična stranka. Nekdanji član in svetnik SD se je na zadnje volitve podal kot predsednik društva Moja Kočevska, na evropskih volitvah pa je kandidiral pod znamko zelene stranke Vesna.

Kandidat brez strankarske infrastrukture

Zaenkrat torej še ni jasno, kako se sploh namerava podati na volitve. Porajata se dve možnosti. Lahko bi kandidiral kot kandidat Vesne ali pa bi v maniri novih obrazov nekaj mesecev pred volitvami ustanovil novo stranko. Stranka novega (starega, prosto po Kučanu) obraza bi zelo verjetno bolehala za vsemi boleznimi tovrstnih strank. Instant projekti, s katerimi se je doslej zagotavljal levi politični monopol, so bili inherentno nestabilni. Mandate so često prejeli nepreverjeni posamezniki, del neformalnih zakulisnih koalicij, ki so tovrstne stranke ustanovili. K nestabilnosti je pripomoglo tudi to, da so bile programsko šibke, osnovane zgolj na nedemokratičnem refleksu “antijanšizma”. In končno, stranke novih obrazov so bile praviloma brez lokalne mreže podpornikov.

Prebiličevo omahljivost pa verjetno pojasni tudi dejstvo, da se koalicijske stranke o njegovi kandidaturi še niso izjasnile. Kot pravi sam, ne želi, da bi stranke levice nanj gledale kot na oviro. “Najprej bi si želel, da bi se znotraj levosredinskih strank in z ljudmi v tem prostoru pogovorili in dogovorili,” je povedal za 24ur.

Prebiličeva ekipa

Kljub določeni meri negotovosti, ki zaenkrat še spremlja Prebiličevo kandidaturo, pa naj bi se po naših informacijah okrog njega že zbirali nekateri znani obrazi. Med njimi naj bi bili nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj, nekdanji premier Miro Cerar, predsednik KPK Robert Šumi in celo Jernej Pavlič, operativec infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek. Miro Cerar in Jernej Pavlič sta nam v odgovoru na novinarska vprašanja sodelovanje s Prebiličem zanikala. Reporter navaja Grošeljevo izjavo, da naj bi s Prebiličem pogosto govoril, a ne o državnozborskih volitvah.

Grošelj težko skriva politične ambicije. Po tem, ko ga je Golob pred evropskimi volitvami degradiral na neizvoljivo mesto na kandidatni list, se je odločil za kandidaturo pod znamko Zelenih Slovenije. S Prebiličem ga druži očitna afiniteta do zelenih strank in stanovsko poznanstvo s FDV. Miro Cerar, nekdanji novi obraz, se je po odstopu s premierskega mesta posvetil akademski karieri, oktobra lansko leto je postal dekan Pravne fakultete v Ljubljani. Robert Šumi, predsednik KPK, ni spremenil dosedanjega načina delovanja KPK. Da gre za levici podrejeno institucijo, so na KPK spomnili s “post festum” ugotovitvijo, da je imenovanja Senada Jušića za generalnega direktorja policije nosilo korupcijska tveganja. Našim bralcem je dobro znan tudi Jernej Pavlič, zvesti spremljevalec Alenke Bratušek, po naših informacijah še posebej dobro povezan z glavnimi akterji slovenskega gradbenega kartela. Več – TUKAJ.