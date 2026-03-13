Je spletna stran, ki je razkrivala korupcijo levice, žrtev dejanskega kibernetskega napada?

Piše: Nova24tv.si

Spletna stran https://anti-corruption2026.com, na kateri so bila objavljena skrivna snemanja vplivnih posameznikov iz političnega zakulisja levice, več ni dosegljiva. Kdorkoli se hoče v tem trenutku prepričati na lastne oči o podrobnosti, se mu izpiše napis “509 Bandwidth Limit Exceeded”.

Zastavlja se vprašanje, ali je bila spletna stran žrtev “kibernetskega napada”. Tako je denimo zapisal voditelj oddaje “Kdo vam laže” Boris Tomašič: “Zanimivo. Kibernetski napad? Kaj dela sekretariat za nacionalno varnost?”

Spomnimo, vlada Robert Golob je po valu kritičnih komentarjev na družbenih omrežjih zaklenila svoje profile za širšo javnost, množično cenzurirala komentatorje, nato pa podala javno izjavo, da so bili žrtev kibernetskega napada.

Tokrat pa gre za zelo verjeten kibernetski napad na spletno stran, na kateri so bili objavljeni skrivni posnetki pričevanj vplivnih posameznikov na politični levici. V pričevanjih so do obisti razkrivali, kako delujejo sheme vplivanja, kdo so ključni vplivneži na levem političnem polu, kako je ljubljanski župan Zoran Janković nedotakljiv, vplivnost Milana Kučana, podkupovanje medijev in podobno.

Napaka 509 Bandwidth Limit Exceeded pomeni, da je spletna stran porabila več prenosa podatkov (bandwidth), kot ga dovoljuje paket gostovanja. Gre za omejitev na strani strežnika ali hosting ponudnika, ki bi lahko bila posledica t. i. “DDoS” napada. Gre za kibernetski napad, pri katerem napadalec skuša preobremeniti spletno stran ali strežnik, da postane nedostopen za normalne uporabnike.

Vprašanje se zastavlja, komu koristi, da spletna stran več ni dosegljiva.