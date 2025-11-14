Je s pomočjo medijev Nika Kovač želela zavesti ljudi?

Piše: Ž. K. (nova24tv.si)

Nika Kovač je slavila in z njo mediji tranzicijske levice. Tako bi lahko na kratko pojasnili včerajšnje dogajanje v Bruslju in pisarnah slovenskih medijev, ki delujejo pod dežnikom tranzicijske levice.

Površni bralec bi pomislil, da je Evropski parlament včeraj potrdil kakšno novo uredbo ali pa direktivo s področja, na katerem deluje aktivistična nevladna organizacija. Ne. Evropski parlament je včeraj potrdil poročilo odbora Evropskega parlamenta FEMM, ki obravnava področja pravic žensk in spolne enakosti.

Poročilo – ne pravno zavezujoče uredbe ali direktive, niti pravno nezavezujoče resolucije, pač pa zgolj in samo poročilo prej omenjenega aktivističnega odbora. Pripadnice in pripadniki nevladne organizacije Inštitut 8. marec so kljub temu vključitev njihove pobude v poročilo odbora slavili.

“Imamo večino v Evropskem parlamentu! Podprlo nas je kar 359 poslancev od 610 prisotnih. Podporo so izrazili politiki iz Levice, Zelenih, Renew, S&D, EPP, neodvisni kandidati in drugi,” so zapisali na družbenem omrežju X. K temu so še dodali, da so v Evropski ljudski stranki dobili več glasov za svojo kampanjo kot proti. To je seveda laž, a več o tem v nadaljevanju.

Glavne neumnosti so bile iz dokumenta izločene

Ker so v objavi neposredno izzvale evropskega poslanca Mateja Tonina, jim je ta odgovoril. Poudaril je, kar smo zapisali že zgoraj, da je glasovanje potekalo zgolj o poročilu oz. o strategiji enakosti spolov tega odbora.

“Z amandmaji smo uspešno nevtralizirali vsaj najbolj sporne dele dokumenta: spremembe spola brez starostne omejitve, feministična zunanja in migracijska politika EU, “gender budgeting”, EU spolni in klimatski koordinator, tudi sicer smo močno omilili aktivistično “gender” terminologijo dokumenta,” je zapisal.

In še: “Skrajna levica področje enakopravnosti spolov, vključevanja žensk in zaščito manjšin spreminja v ideološki boj – posiljujejo nas s skrajno gender in LGBT ideologijo. Boj za zdravo pamet bo zato še dolg…”

8. marec laže

Javnost pa je kaj hitro v njihovih objavah na to temo zasledila očitno laž oziroma napako. Zapisali so: “Aja, še to. V EPP (stranki Mateja Tonina in SDS) smo dobili več glasov ZA My voice, my choice kot PROTI.”

Takšna trditev je seveda hitro preverljiva. Kot je izpostavil spletni uporabnik Franc Medic, so se znotraj Evropske ljudske stranke (EPP) glasovi razporedili tako: 59 proti, 54 ZA, 48 VZDRŽANI.