Je odhod koncerna Hisense iz Gorenja preprečil predsednik DS Marko Lotrič? Če bi računali le na vlado, bi doživeli totalno katastrofo

Piše: Gašper Blažič

V senci referenduma o evtanaziji se je v medijih pojavil tudi namig o še eni možni katastrofi za slovensko gospodarstvo.

Dan pred referendumom je namreč portal Info360 objavil informacijo o možnem umiku koncerna Hisense iz Gorenja, kar bi pomenilo selitev proizvodnje iz Slovenije ter izgubo velikega števila delovnih mest. No, ob gospodarski politiki sedanje vlade bi bila to celo logična odločitev. Ne glede na to, kako se premier Robert Golob hvali z uspehi in razvojem.

V zakonih z ideološkim nabojem vidijo svojo rešitev, ker se jim je na bistvenih področjih vse sfižilo in peljejo državo v propad. https://t.co/NsjYomiCVY — freewiseguy (@freewiseguy) November 24, 2025

Kot piše portal info360, naj bi podjetje Hisense želelo ukiniti proizvodnjo v Gorenju in jo preseliti. Obdržali naj bi le blagovno znamko Gorenje. Ker bi bila s tem ogrožena eksistenca štiri tisoč zaposlenih in njihovih družin, so tudi sodelavci portala e-maribor preverili, ali lahko ljudje res upravičeno trepetajo za službe.

Boštjančiču naj bi Kitajci povedali …

Hisense naj bi po neuradnih informacijah odločitev o selitvi proizvodnje iz Velenja na Kitajsko ali morebitne druge države s cenejšo delovno silo sporočil tudi predstavnikom slovenske vlade. O tem naj bi tekla beseda tudi med obiskom finančnega ministra in podpredsednika slovenske vlade Klemena Boštjančiča, ki je konec oktobra uradno obiskal Kitajsko. Tam se je po poročanju medijev srečal tudi z vodstvom Hisense, neuradno naj bi pogovor tekel predvsem o selitvi proizvodnje iz Slovenije na Kitajsko. Predstavniki slovenske vlade naj bi na Kitajskem predvsem lobirali, da Hisense novico o selitvi objavi šele po parlamentarnih volitvah.

O tem, ali informacije držijo, so se želeli pozanimati tudi novinarji portala info360, a zaenkrat so ostali brez odgovorov. Zagotovo pa Gorenje ni edino podjetje, ki je zaradi “golobjih” davkov v težavah in selijo podjetja v tujino.

No, zanimivo je, da so mainstream mediji glede obiska Boštjančiča na Kitajskem bolj ali manj nekritično povzemali informacije, ki so prihajale iz Boštjančičevega kabineta. Tudi suhoparno sporočilo, da se je Boštjančič med drugim sestal z vodstvom koncerna Hisense. O podrobnostih seveda niti besede.

Je Gorenje pred katastrofo reševal Lotrič?

No, v ponedeljek, 24. novembra, dan po referendumu, pa je predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič na dogodku Katedrale svobode – šlo je za javno tribuno o s(S)oglasju in nesoglasju v zgodovinskem trenutku – predstavil nekaj zelo zanimivih podrobnosti o obisku slovenske delegacije na Kitajskem v prvi polovici novembra. Več kot stočlansko delegacijo je namreč vodil prav Lotrič, ki se je med drugim pogajal tudi glede morebitnega odhoda Hisensa. Kar pomeni, da govorica o odhodu omenjenega podjetja morda niti ni tako nova.

Ker videoposnetka dogodka v Mariboru nismo našli in še ni na voljo (čeprav je bila tam kamera), medtem ko je bil dogodek medijsko praktično nepokrit (če izvzamemo novinarja Demokracije, ki je bil prisoten), smo se za pojasnila obrnili na Državni svet RS. Vseeno pa smo iz govora Marka Lotriča izluščili nekatere podrobnosti, ki kažejo, da je predsednik državnega sveta reševal, kar je vlada po domače povedano “zašuštrala”.

Kakor je razvidno, se je Lotrič, ki se je v okviru obiska med drugim srečal tudi s kitajskim premierjem Li Čjangom, srečal tudi s predstavniki koncerna Hisense, ki jim je orisal situacijo v Sloveniji in Evropski uniji, saj so informacije, ki so prihajale iz Slovenije, v vrhovni upravi Hisensa vzbujale veliko skrb. Takrat je bil spomin na srečanje s slovenskim finančnim ministrom še svež in zelo verjetno je Boštjančič moral pustiti zelo klavrn vtis.

Nakar so po pogovorih sporočili, da o umiku podjetja oz. proizvodnje iz Slovenije vsaj zaenkrat ne razmišljajo. “To nas je pomirilo,” je med drugim dejal Lotrič, ki je spomnil tudi na to, da uspeh obiskov delegacij na Kitajskem, v primerjavi s katero je Slovenija zgolj “palček”, niso tako samoumevni. Zgodilo se je že, da je katera od delegacij že uro po prihodu lahko samo obrnila in se vrnila z letalom tja, od koder je prišla.

Boštjančič se je prišel le zadolževat

Kot rečeno: Kitajsko pa je sicer že pred mesecem dni obiskal minister Boštjančič, vendar predvsem z namenom zadolževanja. Medtem ko Golobova vlada meče denar skozi okno, pa naj bo to Palestina ali nove zaposlitve v javni upravi, pa na drugi strani tisti, ki delajo v realnem sektorju (mimogrede, Lotrič je podjetnik z več kot 30-letnimi izkušnjami), rešujejo, kar se rešiti da. Če bi čakali le na vlado, bi se zgodila še veliko hujša katastrofa.

Povsem možno pa je, da so Kitajce seznanili s trenutnimi političnimi razmerami v Sloveniji ter tudi bližajočimi se volitvami, ki bi lahko pomenile spremembo gospodarske politike in bolj prijazno okolje za gospodarstvo, predvsem za tuje vlagatelje. To bi lahko vplivalo na spremembo načrtov, da Hisense še nekaj časa počaka in nato sprejme dokončno odločitev. To pa tudi pomeni, da bi ponovitev Golobovega mandata pomenila gospodarsko katastrofo za Slovenijo.

Iz Državnega sveta RS so nam posredovali sporočilo za javnost o ponedeljkovem nastopu Marka Lotriča (objavili ga bomo posebej). Med drugim omenja, da Lotrič kot ključni dosežek obiska delegacije DS RS na Kitajskem izpostavlja zavezo vodstva skupine Hisense, da ostane prisotna v Velenju in Sloveniji: »To je pomemben signal za naše gospodarstvo in delovna mesta.« Torej, Hisense potrjeno ostaja v Sloveniji, a očitno zaradi intervencije predsednika DZ. Če bi računali zgolj na vlado, bi bila odločitev verjetno drugačna.