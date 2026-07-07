Je Golobova vlada v senci institucionalizacija globoke države?

Piše: Nova24tv.si

Robert Golob danes na tiskovni konferenci Gibanja Svobode napovedal ustanovitev alternativne vlade, ki bo postala očitno glavna politična izpostava globoke države.

Slovenija dobiva “vlado v senci”. Čeprav zveni kot ime kakšne tajne zločinske združbe antagonistov iz ameriških filmov o super junakih, gre dejansko za nov projekt opozicije na čelu z Robertom Golobom. Slednji je napovedal ustanavljanje vlade v senci na današnji tiskovni konferenci, kjer je na začetku povedal, da naj bi bivša leva vlada prejela “največje zaupanje volivk in volivcev” na letošnjih volitvah. To seveda ne drži, saj je nova koalicija Janeza Janše, če prištejemo še Resnico, dobila več glasov od levih strank. Golob kljub temu vztraja, da Slovenija potrebuje neko alternativo trenutni vladi, sam pa bo nastopil kot alternativni premier, oziroma kot vodja in koordinator senčne vlade.

Vlada v senci bo začela delovati 13. septembra, na stoti dan delovanja sedanje vlade, je povedal Golob. Njen namen naj bi bil, “da začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu kar izvaja sedanja vlada.” Pod Golobovim vodstvom bo sestavljala ukrepe, s katerimi naj bi njegovih besedah “dala temelje za bodoč razvoj Slovenije in lepšo bodočnost vseh nas”. Glede na slovensko izkušnjo s preteklo vlado sicer to ne zveni najbolj prepričljivo, še bolj zanimivo pa je, da naj bi ta “vlada v senci”, ki jo je Golob na tiskovni konferenci hitro začel imenovati kar samo “vlada” delovala ravno na področjih, ki jih je politika prejšnje leve vlade najbolj zavozila. Kot je napovedal Golob, se bo osredotočala na naslednjih šest področij: socialna varnost in starejši; prihodnost mladih in stanovanja; javni zdravstveni sistem; področje javne finance, gospodarstvo, konkurenčnost; infrastruktura in energetika ter Slovenija doma in po svetu.

Na vprašanje kdo bo sploh član te nove skupine, katere ime zveni kot sopomenka za globoko državo, je Golob dejal, da bodo poleg članov Gibanja Svobode in drugih levih strank prejšnje koalicije k sodelovanju vabljeni tudi vsi “napredno misleči in svobodomiselni strokovnjaki in politiki.” Kljub njenemu imenu se zdi, da svobodomiselnost ni bila ravno visoka prioriteta stranke Gibanje Svoboda, vsaj dokler je bila na oblasti. Kljub temu se Golob danes znova predstavlja kot zaščitnik svobode in odprtosti. V tej “vladi” pa naj bi sodelovali tudi “apolitični strokovnjaki”. Do 13. septembra bodo oblikovane strokovne komisije, kasneje pa naj bi Golob in tovarišija vsebinske ukrepe zbirali v t.i. “belo knjigo”. Golob je sicer glede na svoj položaj precej samozavesten, saj je zagotovil, da “ko bo nastopil naš čas bomo te predloge tudi uresničili.”

Na novinarsko vprašanje ali menijo, da jih bo trenutna koalicija podprla pri kakšnih predlogih je precej prevzetno odgovoril: “Ne ukvarjamo se s tem, želimo neposredno nasloviti državljanke in državljane skozi dialog”, pri čemer se zdi kot, da oponaša predvolilno kampanjo Slovenske demokratske stranke, ki se je osredotočala na “koalicijo z volivci”. Prav tako je precej nejasno dejal, češ da vlada v senci ne bo običajna opozicija, temveč se bo osredotočala na pripravljanje “boljših rešitev”.

Golob je ob robu tiskovne konference komentiral tudi predlog o nacionalnem demografskem skladu, ki se mu osebno zdi slab, saj da gre za “zelo slab poskus združevanja ustanov, ki ne sodijo skupaj”. Po drugi strani se zdi, da se za “vlado v senci” in njegovim govoričenjem o alternativi skrivajo le nadaljnji poskusi spodkopavanja trenutne konservativne vlade in konsolidacije levih sil, ki si prizadevajo obdržati svoj vpliv.