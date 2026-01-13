Janševa vlada močno okrepila financiranje gasilcev

Piše: A. G.

Po tem, ko je predsednik SDS Janez Janša prejšnji teden napovedal, da bi njegova vlada v primeru zmage na volitvah ukinila financiranje določenih nevladnih organizacij, so se odzvale parlamentarne stranke z opozorili o “napadu na demokracijo” in poskusih utišanja civilne družbe. Mediji so ob tem začel navajati, da naj bi SDS posegla tudi v financiranje gasilcev in humanitarnih organizacij, kar pa ne drži. Spomnimo, da so bila v času mandata vlade pod vodstvom Janeza Janše sredstva za gasilce povečana in razširjena v več oblikah.

Podatki kažejo, da je vlada pod vodstvom Janeza Janše sredstva za gasilstvo v svojem mandatu povečala in sistemsko okrepila položaj tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev.

Že leta 2021 je vlada načrtovala 5-odstotno povečanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije in gasilskih enot širšega pomena. Hkrati je bilo predvideno še 29-odstotno povečanje sredstev za nabavo zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil. Ukrep je bil namenjen posodobitvi opreme in večji operativni pripravljenosti enot po vsej državi.

V istem obdobju je država v okviru razbremenitve občin uvedla tudi sistem enotnega zavarovanja gasilcev in gasilske opreme, pri čemer je prevzela plačilo zavarovanj za gasilce ter delno sofinanciranje zavarovanj vozil, opreme in objektov.

Posebna finančna pomoč je bila gasilskim društvom namenjena tudi v času epidemije covida-19. V okviru sedmega protikoronskega paketa so posamezna prostovoljna gasilska društva glede na kategorijo prejela med 2.000 in 4.500 evrov, društva s statusom osrednje enote pa še dodatnih 1.000 evrov. Sredstva so bila namenjena kritju izpada prihodkov, saj gasilska društva zaradi omejitev niso mogla izvajati veselic, prireditev in drugih dejavnosti, iz katerih sicer financirajo del svojega delovanja.

Ena največjih enkratnih vlaganj države na tem področju

Pomemben del financiranja je bil urejen tudi sistemsko. Z novelo Zakona o gasilstvu je vlada zagotovila 20 milijonov evrov za nakup sodobne opreme za posredovanje ob naravnih nesrečah, kar predstavlja eno največjih enkratnih vlaganj države na tem področju. Zakon je uredil tudi enotno zavarovanje za vse gasilce ter uvedel posebno dohodninsko olajšavo v višini 1.500 evrov za operativne gasilce. Občine so dodatno prejele še štiri milijone evrov za sofinanciranje nakupa gasilske opreme.

Poleg tega se je v času mandata Janševe vlade zvišal tudi delež dohodnine, ki ga lahko državljani namenijo prostovoljnim gasilskim društvom, in sicer z 0,5 na 1 odstotek. Pri tem je Aleš Hojs opozoril, da so želeli ves nerazporejeni denar dohodnine (1%) razdeliti gasilcem, gorskim reševalcem, Rdečemu križu, Karitasu ….,”pa sta Janja Sluga in Koritnik to preprečila!”.

Pri tem je vredno poudariti: gasilci iz naslova nevladnega delovanja dobivajo okoli 50 tisoč evrov, le Danes je nov dan – inštitut Filipa Dobrančiča – Mukija pa je do zdaj iz javnih sredstev prejel 580 tisoč evrov, Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost Maska (dom zloglasnih “treh Janezov Janš) skoraj 3 milijone evrov, Mirovni inštitut že neverjetnih 6.3 milijona evrov. Vsem so se dohodki v času trenutne vlade občutno povečali.

Razprava o nevladnih organizacijah se tako ne dotika gasilcev, temveč predvsem vprašanja, ali naj država še naprej financira organizacije, ki delujejo kot podaljški levih radikalnih strank.