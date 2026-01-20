Janša: “Lepo je kolesariti dvakrat na teden in za to dobiti tri tisoč evrov na mesec.”

Piše: Celjski glasnik

Res zanimivo je dejstvo, da po napovedi predsednika SDS Janeza Janše, da se z morebitno novo vlado slovenske desnice obeta prekinitev financiranja nevladnikov, v zrak niso skočili gasilci, humanitarne organizacije…

In zakaj niso oziroma so skočili vladni nevladniki? Zaradi tega, ker se prvi zavedajo, da ni bilo govora o zapiranju pipic za ljudi, ki delajo in se trudijo, ampak za tiste, ki so za svoje nedelo bogato plačani iz državnega proračuna.

Za “glas ljudstva” z Metelkove 6 v Ljubljani in podobne je šlo v letih 2010-2020 več denarja iz proračuna kot za sofinanciranje gradnje vseh domov za starejše v državi, investicije za povečanje bolnišničnih kapacitet ali za študentske domove. ‼️ Jasno da zdaj protestirajo. Lepo… pic.twitter.com/f5SA8cow2Q — Janez Janša (@JJansaSDS) January 15, 2026

Danes, ko nam koalicija prodaja zgodbo o ureditvi dolgotrajne in domske oskrbe, so sami po sebi zgovorni podatki o finančnih sredstvih namenjenih za to področje in za nekatere vladne nevladnike. In tako številke, ki jih je navrgel Janez Janša, pokažejo, zakaj se slednji tako bojijo vlade, ki bi jim zaprla finančni tok.