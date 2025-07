Jankovićevo šokantno trošenje za pijačo in jedačo lansko leto so samo v restavraciji CUBO porabili slabih 115 tisoč evrov

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Ne samo vlada Roberta Goloba, tudi njen tesni zaveznik Janković je nagnjen k izjemnemu trošenju davkoplačevalskih sredstev za t. i. “reprezentanco” oz. jedačo in pijačo. Ljubljanska občina je v zadnjih petih letih za ta namen porabila za polovico več kot vse ostale slovenske občine skupaj. Ljubljanski župan se sicer pogosto slika kot nekakšen zaveznik delavstva, a očitno skupaj s svojimi zavezniki živi življenje vredno plemiča.

Kako silno trošijo na ljubljanskem magistratu? Zadnjih pet let so za reprezentanco porabili vrtoglava 2,6 milijona evrov. Gre za neverjetno potrošnjo, ki prekaša celo državni zbor, ki je porabil osemkrat manj kot občina pod Jankovićevim vodstvom, poroča MMC.

Javna RTV poroča o nekaterih “zanimivih” računih iz znanih ljubljanskih gostiln, kot je denimo Kovač, AS, Taverna Tatjana, gostilna Julija in restavracija Cubo. Samo v slednji je ljubljanska občina lansko leto porabila malce manj kot (neverjetnih) 115 tisoč evrov. Ob pojedinah pa za občinske veljake in njihove goste ne manjka tudi alkohola. Kot izhaja iz računa iz gostilne Kovač, je med nekim obedom “padlo” šest kozarcev ruma, dva kozarca viljamovke in tri četrt litra vina. Na občini ne vedo, kdo je v tistem primeru obedoval – in popival.

Potrošnja presega vse ostale proračunske porabnike

Občina Ljubljana skupaj z zavodi in podjetji, ki jih obvladuje, za hrano porabijo več kot vsi drugi proračunski porabniki skupaj. Primer Festivala Ljubljana: direktor festivala Darko Brlek in direktor Telemacha Tomislav Čizmić sta v gostilni “Pri Žabarju” aprila samo v enem obedu zapravila 225,9 evra davkoplačevalskih sredstev. Pojedla sta dva telečja zrezka, telečjo kračo, meni po dogovoru, beluše in solato, popila štiri viljamovke, kozarec penine in tri buteljke vina, poroča MMC.

Direktor Festivala Ljubljana Brlek ne deluje skesano: “Poglejte, nekateri spijejo en deci, pa imajo težavo, nekateri pa lahko popijejo tudi več. Ampak mislim, da to sploh ni pomembno. Pomembni so poslovni rezultati in pomembna sta umetniški vtis in pa seveda rejting, ki ga podjetje oziroma Festival Ljubljana, ki ga vodim, ima.”

Dodaja, da mu od silnih pojedin pogosto sploh več ni do hrane: “Lahko rečete, da je obilno ali pa ni. Ne vem, meni po navadi že proti koncu festivala sploh ni več za jesti. In seveda naročiš celotno porcijo, kaj pa hočeš. To bi bilo smešno videti, če bi sedel pri praznem krožniku.”

Ljubljanska občina je lansko leto porabila 2,6 milijona evrov, v lanskem letu pa 700 tisoč evrov. Ljubljanski zavodi in podjetja v lastni občini so lansko leto za gostije zapravili še dodatnih 240 tisoč evrov, vse skupaj torej skoraj milijon evrov. Državni zbor, najvišje reprezentativno telo naroda, je lansko leto porabil dvajsetkrat manj, zgolj 55 tisoč evrov.

Večina potrošnje predstavlja pogostitev večjih skupin ljudi. Vse ostale mestne občine so v istem obdobju zapravile zgolj 450 tisoč evrov. Janković neapologetsko komentira: “Računi se pregledujejo, imamo dovolj nadzora, tako da kaj imajo drugi, me res ne zanima.”

Tudi Golobovi se bogato mastijo

Sicer pa je miza bogato obložena tudi na vladni ravni. Denimo, maja smo poročali o kulinaričnih bakanalijah ministrstva za solidarno prihodnost, ki je samo za eno pojedino v gostilni Fink zapravilo 9 tisoč evrov. Pregrešno drag obrok pa je seveda le vrh ledene gore. Pridobljeni podatki kažejo, da so stroški za reprezentanco celotne vlade visoko presegli stroške prejšnje vlade, še najbolj zapravljivi pa so bili na ministrstvu za obrambo. Več – TUKAJ.