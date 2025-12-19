Janez Janša v Muzeju VSO spregovoril o novi knjigi Utišani

Piše: A. S.

Konec prejšnjega tedna je v prostorih Društva za vrednote slovenske osamosvojitve in Muzeja VSO v središču Ljubljane potekala predstavitev knjige Utišani: nadzor nad besedami prinese nadzor nad mislimi ameriškega avtorja Michaela Knowlesa. Knjigo je prevedla in izdala založba Nova obzorja, o njej pa sta spregovorila voditelj in direktor Novih obzorij Boris Tomašič ter prvak SDS Janez Janša, ki je h knjigi prispeval tudi predgovor.

V pogovoru, ki ga je vodil Tomašič, je beseda stekla predvsem o tem, kako so levičarji ugrabili določene besede in spreminjali izrazje preko kulturne vojne ter sprevračali resnico. Janez Janša je na kratko opisal glavne koncepte levičarjev, ki se jih poslužujejo za utišanje drugačnih mnenj, kot sta represivna toleranca in politična korektnost.

Veliko je bilo govora o tem kako so ukradli božič in ga spremenili v praznovanje brez smisla, ki pa deluje bolj »vključujoče«. Izpostavil je tudi zaničevalen odnos trenutne oblasti do božiča, saj je slednja sklicala sejo kar na sveti večer, 24. decembra. »Celo v Velenju, ki ni ravno krščansko mesto, so v šolah dali otrokom prosto, medtem ko oblast sklicuje za ta dan sejo«, je ob tem pripomnil.

Levičarji sprevračajo resnico in si izmišljujejo zavajajoče izraze, kot je »negativna rast« ali »pasivna agresivnost«. Kdor zavrača neresnico, da je spolov skoraj 50, se znajde v njihovi nemilosti. O tem in še marsičem govori knjiga, je dejal Boris Tomašič in opozoril, da pod pretvezo užaljenosti levičarji zganjajo cenzuro, saj so v njegovem prvem mandatu na družbenih omrežjih »utišali« celo predsednika najmočnejše države na svetu, Donalda Trumpa, sta opozorila skupaj z Janšo. Konservativna stran pa naj bi bila po besedah avtorja preveč mlačna, naj bi se preveč podrejala novi subjektivni definiciji resnice. »Če ti praviš, da je spolov nešteto, jaz pa, da sta le dva, nisva enaka. Ti govoriš dokazano neresnico, jaz pa resnico«, je dejal Janez Janša in opozoril, da se je treba lažem odkrito zoperstaviti.

