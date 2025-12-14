Iz vseh koncev praskajo denar za državne zimske regrese

Piše: Spletni časopis

“Različni proračunski uporabniki bodo prerazporedili pravice porabe na ministrstvo za finance za zagotovitev sredstev občinam za povračilo izplačil zimskega regresa v skupni višini približno devet milijonov evrov.”

To so včeraj sporočili iz vlade. Pred tremi dnevi so podobno že prerazporedili 12,4 milijona evrov za občine. Denarja za zimske regrese za nikogar ni v državnih proračunih, mimo načrtov so jih na vrat na nos uzakonili tik pred novim letom in pred volitvami poslancev marca prihodnje leto, da bi povišali popularnost vladnih strank.

Za javni sektor bo vlada morala prerazporediti okoli 120 milijonov evrov za kakšnih 188.000 svojih zaposlenih, skupaj pa bo slabemu milijonu vseh zaposlenih v državi ta mesec izplačanih več kot 600 milijonov evrov. Še 90 milijonov pa za upokojence.

Pričakovati je zaradi tega še celo serijo podobnih prerazporeditev v tem mesecu, da bi našli denar, ki ga v državnem proračunu ni, ga pa morajo izplačati občine in vsi drugi. Denar preusmerjajo iz postavk, kjer je parlament dovolil porabo za povsem druge namene.

Ob prerazporeditvah za občine je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje včeraj znotraj svojega finančnega načrta dodatno prerazporedilo pravice porabe v skupni višini 2,6 milijona evrov za zagotovitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za izplačilo zimskega regresa, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pa bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v skupni višini 2,4 milijona evrov za zagotovitev potrebnih sredstev za zimski regres. Pred tremi dnevi so na ministrstvu za kulturo in ministrstvu za gospodarstvo že prerazporejali pravice porabe v okviru svojih finančnih načrtov v skupni višini 1,7 milijona evrov za izplačilo zimskega regresa za svoje posredne proračunske uporabnike: javne gospodarske zavode.

Vsem zaposlenim v državnem in zasebnem sektorju bo ta mesec izplačano 639 evrov zimskega regresa v denarni obliki in do te višine za to ni treba plačati davkov in prispevkov. Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2025, pa bo izplačan zimski dodatek za leto 2025 v višini 150 evrov do 19. decembra 2025.