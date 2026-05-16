(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Vesna Vuković leta 2023 v prisluhu: »Ta mi je povedal direkt, kje Alenka krade.« Preverili smo, ali organi pregona to obtožbo preiskujejo!?

Avtor: Vida Kocjan

V marcu 2026 je na Facebookovem profilu »Maske padajo #nismofejk« zaokrožila serija avdioposnetkov, ki so razkrili zakulisje Gibanja Svoboda. Eden najbolj eksplozivnih je pogovor med nekdanjo generalno sekretarko stranke Vesno Vuković in generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl. S posnetka so razvidne oziroma slišne jasne izjave: »En Tičar … ta mi je povedal direkt, kje Alenka krade.«

Šlo naj bi za ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki naj bi prek podjetja Mind inženiring iz Ormoža (lastnik Mitja Kosec, sorodnik Dejana Jurkoviča z Direkcije za infrastrukturo – DRSI) in državne družbe 2TDK pri projektu drugi tir »dvignila« okoli 2,5 milijona evrov javnih sredstev. Denar naj bi tekel prek pogodbe za dodaten »supernadzor« nad projektom, čeprav že obstaja redni nadzornik.

Pogovor med Vukovićevo in Kolenko Helblovo naj bi se odvil že oktobra 2023. Z njim naj bi bil seznanjen tudi Robert Golob. Za zdaj ni znano, da bi kdo ukrepal. Po zdajšnjem razkritju se Vesna Vuković javno ni več oglasila, tudi ni več generalna sekretarka Gibanja Svoboda. Bratuškova pa je po daljšem odmoru po objavi posnetke označila za ponarejene z umetno inteligenco. Vložila naj bi kazensko ovadbo zoper neznane storilce in napovedala odškodninsko tožbo. Zoper Vesno Vuković ni ukrepala. Tudi omenila je ni.

S tem se očitno ukvarjata tudi policija in tožilstvo. (Golobova) policija naj bi avtentičnost preverjala tako, da so posnetke poslali v tujino na forenzično analizo. Preverjali naj bi torej izvor, motiv in vsebino, vključno z očitki korupcije. Specializirano državno tožilstvo (SDT) naj bi obravnavalo korupcijski vidik. Javno ni hišnih preiskav pri Bratuškovi; zadeva je še v predkazenskem postopku. Takšni so odgovori, ki smo jih prejeli od omenjenih ustanov. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pa odgovarja, da za to ni pristojna.

Ostri odzivi javnosti

V pomembnem delu javnosti, tudi politični, so bili posnetki sprejeti kot potrditev dolgoletnih sumov. Janez Janša (SDS) je močno kritiziral medije in oblast, ker posnetkov ne obravnavajo enako kot pretekle afere. Sprašuje, zakaj ni hišnih preiskav, če generalna sekretarka Svobode sama govori o tem, da Bratuškova »krade« pri drugem tiru. Opozoril je na »kraljico aneksov« in dvojna merila: če bi šlo za desnico, bi bili odzivi povsem drugačni. Zahteva temeljito preiskavo policije, KPK in finančnih tokov. Poslanec SDS Zvonko Černač pa je izpostavil, da »o tem že nekaj časa vrabci čivkajo«. Večji del javnosti zadevo postavlja v kontekst sistematičnega pretakanja denarja prek infrastrukturnih projektov (drugi tir, Dars, tretja razvojna os). Zahtevajo odgovornost, odstop in pojasnila, Bratuškovo pa označujejo za del »starega sistema« z vplivnimi povezavami.

Celoten članek lahko preberete v novi številki Demokracije!