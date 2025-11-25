(IZ MINUTE V MINUTO) Predstavitev knjige Kdo vam laže na Glavnem odru Knjižnega sejma 2025

Piše: C. R.

Na Glavnem odru 41. Slovenskega knjižnega sejma, na katerem se s svojo knjižno ponudbo tradicionalno predstavlja tudi založba Nova obzorja, se je pravkar začela ekskluzivna predstavitev najnovejše knjižne uspešnice Novih obzorij, knjige “Kdo vam laže” priljubljenega voditelja Nove24TV Borisa Tomašiča. Predstavljena bo v obliki pogovora med avtorjem Borisom Tomašičem in predsednikom stranke SDS Janezom Janšo.

13.15 Boris Tomašič uvodno predstavi, kako in kdaj je nastala knjiga Kdo vam laže, o Novi24tv in pregled mandata Golobove vlade.

13.20 Janša: Danes se laž prodaja ne z grobo silo, ampak pod drugim imenom – s tem da se kradejo pojmi. Največja kraja se dogaja na področju medijev. Naši, zahodni mediji uporabljajo besedo svoboda medijev, čeprav je medij le sredstvo. Mediji morajo biti pluralni, morajo poročati resnično, mnenja pa so različna. V Orwellovem svetu pa so stvari obrnjene na glavo.

Smo v digitalni dobi, ko je vsak lahko medij( družbeni omrežja) in prevlada kulturnega marksizma je bila s tem ogrošene – prišel je akt o digitalnih storitvah, ki nalaga cenzuro teg družbenih omrežij. – Oštro izvaja cenzuro tega, kar pišete na DO, imajo pogodbo tudi s spletnim očesom in skupaj izvajajo cenzuro. Odkar je zmagal v ZDa Trump in je Musk kupil X je to malo težje, a v Evropi še vedno prisotno.

Oddaja Kdo vam laže predstavlja neko ogledalo, in zato je nad njim preiskovalna komisija Tamare Vonta. Knjiga je dobrodošla, saj je nekaj kar lahko primemo v roke.

13,30 Tomašič. Brutalno se je poseglo v vse medije v zadnjem mandatu, RTV je očiščena “janšistov”, imamo prepoved oglaševanje, preiskovalne. Mediji niti ne poskušajo biti pluralni.

Janša: Poznam zelo veliko ljudi, a nikogar, ki bi RTVSLO še gledal, a primerjajte kako so razglasili rezultate referenduma o evtanaziji prvič, in drugič. – Dvojni pristop. Poskušali bodo umakniti temo o referendumu.

13:39 Tomažič: aprila 2020 je začela nastajati knjiga Kdo vam laže, oziroma oddaja. Tisti čas je prihajal kovid s Kitajske, v Italiji je bilo že grozno. V tistem času smo bili edini, ki smo poročali po resnici in bili najbolj gledani. Delal sem 2, 3 -5 oddaj na teden, laži pa ne zmanjka tudi pod Golobovo vlado. Golobu ni problem reči kar koli, ker lahko.

13, 47 Janša: Na Novi 24 v oddaji Kdo vam laže se laži in nepravilnosti Golobove vlade razkrinkavajo, drugi mediji pa jih ignorirajo ali celo hvalijo. Življenje v laži ima za posledico to, da v levem polu vlada negativna kadrovska selekcija. Prihaja so obrat in čez pet let boste imeli manj tem za vašo oddajo.

13.50 Bodo ljudje spregledali, da so šli predaleč? – Dogajanje nas je naučilo, da je lahko vedno tudi še slabše, a ker je kulturni marksizem prišel do takega absurda, prihaja do obrata – pravi Janša. “Propaganda pa ima žal še vedno učinek, ker so ljudje zmedeni, kar je tudi cilj. Veliko je takih, ki so nezadovoljni, ne verjamejo levim, so zmedeni in pravijo, da ne bodo šli volit. Levici je cilj, da čim več nezadovoljnih ostane doma in ne gre volit.”

Upanje za Slovenijo

14,00 Prihaja sprememba: Mladi ne berejo in ne gledajo Tv. Info dobijo iz omrežja, obveščajo se med sabo z vplivneži. Mladi znajo poiskat na omrežju več virov, znajo razmišljati in lahko dobijo realen pogled na situacijo. Zato se dogaja premik – mladi razmišljajo drugače. Mladi so pogumni. Od novih vpisov v SDS je ena tretjina mladih.

Tomašič se zahvali Janši za pogovor