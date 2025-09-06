Iz koga se norčuje Nataša Pirc Musar?

Piše: Celjski glasnik

Da se predsednica republike Nataša Pirc Musar vsem državljanom dejansko smeji v obraz in se norčuje iz ljudi, ki jo plačujejo, nenazadnje kaže njen odziv na njeno letenje s policijskim helikopterjem.

“Eno od teh pravil, kot so mi pojasnili, je tudi to, da moje vozilo ne sme obstati v koloni,” je v svojem odzivu na vse očitke o nesmotrnosti uporabe policijskega helikopterja zapisala Nataša Pirc Musar.

Pirc Musar o poletu s helikopterjem: "Stati v kolonah za predsednika varnostno ni sprejemljivo" https://t.co/lFWK31gBCl — Martin Česenj 🇸🇮 (@SLOMAN41687565) August 31, 2025

In kdo je nenazadnje Nataša Pirc Musar? Po izobrazbo gre za pravnico, ki ima tudi odvetniško družbo, zato bi človek pričakoval, da bi pri navajanju takšnih dejstev v demantiju navedla tudi pravilnik oziroma člen, ki utemeljujejo njene trditve, o nedopustnosti stanja varovanega vozila v koloni. Tako pa pravnica navaja pavšalne navedbe in kot izhaja iz njenega pisanja, bi lahko rekli, da se opira kar na “gostilniške navedbe”.

Bi bilo pa pri tem zanimivo vedeti še nekaj oziroma bi bilo dobro da bi predsednica republike pojasnila. Kaj se potem v tem primeru zgodi, če njeno vozilo obstoji tik pred nesrečo, ki naj bi povsem zaprla cesto? Bi ponjo poslali helikopter? Bi njeni vozniki dejansko peljali čez poškodovane, da predsednica ne bi obstala v zastoju? Vse to so vprašanja, ki se ob takšnih navedbah pojavljajo in nenazadnje kažejo, da želi predsednica republike zgolj preusmeriti pozornost z netransparentne uporabe javnega denarja!?

Predsednica očitno nima pojma niti o zunanji politiki. Ko je v času vlade Janeza Janše potekal blejski strateški forum, so se v ta slovenski biser zgrinjali najrazličnejši tuji predstavniki. A za politiko, ki nam vlada danes je bil to odmik od jedrne Evrope in ničvreden dogodek, ki bi ga naj politika izkoriščala za lastne namene. Danes, ko je mogoče videti prazne dvorane pa si ta enak dogodek štejejo v čast.

Že dolgo nisem videl česa tako grotesknega in absurdnega. https://t.co/LUwSqnlKYJ — Domen Cukjati 🇸🇮 #freespeach (@domencukjati) September 2, 2025

Danes je na Blejskem strateškem forumu namesto tujih predstavnikov mogoče videti “parado” slovenskih politikov ter privržencev politike Levice, ki bi še vedno sodelovali s Hamasom. Vendar, kot vse kaže za slovensko politiko, to še vedno ni dovolj in si kar sami privoščijo dogajanje, ki je daleč od ponosa in ugleda, ki bi ga na tej funkciji morali imeti ter nositi v svet.

Tako je kot kaže tudi predsednica republike izgubila orientacijo za primernost državniških nastopov, saj je njen govor bolj spominjal na Hollywood, kot pa na državniški govor. Predsednica si je namreč dovolila nastop ob spremljavi glasbe ter govor, ki ga je vsake toliko časa prekinil aplavz. Kaj pa takšen nastop dejansko pomeni, povedo besede Domna Cukjatija: “Že dolgo nisem videl česa tako grotesknega in absurdnega.”