Iranska mornarica streljala na ladje v Hormuški ožini; ta je spet zaprta

Iranska mornarica je danes po navedbah britanske organizacije za pomorsko trgovino (UKMTO) streljala na najmanj en tanker v Hormuški ožini, potem ko je iranska revolucionarna garda sporočila, da bo ta ključna pomorska pot ponovno zaprta zaradi nadaljevanja ameriške blokade iranskih pristanišč.

Kapitan enega izmed tankerjev, ki se nahajajo v okolici Hormuške ožine, je po navedbah UKMTO sporočil, da sta se njegovi ladji približno 37 kilometrov severovzhodno od obale Omana približala dva iranska čolna in brez opozorila začela streljati, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

“Tanker in posadka naj bi bili nepoškodovani. Pristojni organi preiskujejo zadevo,” je še sporočila britanska organizacija.

O streljanju iranskih sil v okolici Hormuške ožine sta poročali še najmanj dve trgovski ladji, navajata BBC in agencija Reuters. Posadke več ladij so pred tem poročale, da so prejele radijsko sporočilo iranske mornarice, da je Hormuška ožina ponovno zaprta in da prehod ni dovoljen.

Iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej je medtem v pisni izjavi na omrežju Telegram sporočil, da je iranska mornarica pripravljena na to, da “sovražnikom zada nove grenke poraze”. Hamenej se sicer še ni pojavil v javnosti, odkar je po smrti svojega očeta postal iranski vrhovni voditelj.

Poveljstvo iranske revolucionarne garde je pred tem danes oznanilo, da bodo ponovno uvedli strog nadzor nad Hormuško ožino, dokler se bo nadaljevala ameriška blokada iranskih pristanišč. Washington so ob tem obtožili kršenja zavez in “piratskih dejanj”.