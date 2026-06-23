Iran vztraja pri upravljanju Hormuške ožine

Piše: C. R., STA

Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf. Kot je dejal, režim v ožini, ključni za izvoz energentov, ne bo nikoli več tak kot pred vojno. V Teheranu so danes tudi sporočili, da IAEA ne bo imela dostopa do jedrskih objektov, poškodovanih med 12-dnevno vojno junija lani.

“Hormuška ožina se nikoli ne bo vrnila v stanje, kakršno je bilo pred vojno, v skladu z mednarodnim pravom jo bo upravljala Islamska republika Iran,” je glavni iranski pogajalec in predsednik parlamenta Galibaf po navedbah iranskih medijev povedal po vrnitvi iz Švice.

“Po moji oceni je bilo uspešno, zlasti kar zadeva razprave o ožini, pogovore o Libanonu, vprašanje umika sankcij v zvezi z nafto in sprostitve zamrznjenih sredstev,” je dejal glede pogovorov v letovišču Bürgenstock in dodal, da so ti prinesli “dobre dosežke” za Iran.

ZDA so v ponedeljek začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je ameriški podpredsednik JD Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), da se vrnejo v državo. Kot razlog za ukinitev sankcij ZDA izpostavljajo tudi vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino.

V Teheranu so sicer danes sporočili, da inšpektorji IAEA ne bodo imeli dostopa do jedrskih objektov, ki so bili poškodovani v napadih ZDA in Izraela na islamsko republiko junija lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Nismo imeli sestanka z generalnim direktorjem IAEA, niti nimamo načrtov, da bi agencija pregledala iranske jedrske objekte, ki so bili poškodovani med vojaško agresijo ZDA in sionistov,” je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

“Seveda menimo, da smo še vedno na začetku procesa in da moramo nadaljevati s svojimi prizadevanji,” pa je še povedal Galibaf. Iranski mediji so poročali, da se je na poti iz Švice ustavil tudi v Omanu, ki prav tako leži ob Hormuški ožini.

Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar jo je Teheran v soboto znova zaprl zaradi novih izraelskih napadov na Libanon.

Katarski in pakistanski posredniki so v ponedeljek po pogovorih v Švici sporočili, da je bila vzpostavljena “komunikacijska linija”, da bi se izognili incidentom in nesporazumom ter zagotovili varen prehod trgovskih plovil skozi Hormuško ožino.

Pomorski promet češ ožino je prejšnji tedna znova stekel, pri čemer ladjarji zaradi nestabilnih in nepredvidljivih razmer ostajajo previdni. Število ladij, ki dnevno prečkajo ožino, se je povečalo, vendar je še daleč od 120 do 130 ladij, ki so Hormuško ožino vsakodnevno prečkale pred vojno.

Danes je ožino po navedbah podjetja za sledenje pomorskemu prometu Kpler preplulo najmanj 35 trgovskih ladij, kar je največ od začetka izraelsko-ameriške agresije na Iran 28. februarja, še navaja AFP.