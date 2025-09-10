(INTERVJU) Dr. Zvone Čadež v reviji Demokracija: »V URI Soča so ostali, se rehabilitirali in se vrnili v Egipt le trije otroci.«

Piše: Vida Kocjan

Dr. Zvone Čadež je od junija 2021 do aprila 2024 vodil Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Vlada Roberta Goloba ga je nato razrešila izključno iz političnih razlogov. Z dr. Čadežem smo se pogovarjali o tem, kaj je leta 2021 prevzel, o poslovanju inštituta, o razlogih za njegovo razrešitev, delovanju njegovega naslednika, rehabilitaciji t. i. otrok iz Gaze, kaj to pomeni za dostopnost storitev za slovenske paciente, pa tudi o delovanju vlade kot celote.

Na omrežju X ste zapisali, da je URI Soča v letu 2024 sprejel na rehabilitacijo 10 otrok iz Gaze, za katere je bilo porabljenih 799.276 evrov, čeprav naj bi bili nekateri zaprosili za azil ali izginili. Lahko pojasnite, kako ste pridobili te podatke in zakaj menite, da gre za nepravilnosti?

Del podatkov sem pridobil kar s spletne strani Vlade RS, del iz medijskih objav, bistveni del pa od zaposlenih v URI Soča. Potem ko so podatki prišli v javnost, je direktor Jakič uvedel popoln nadzor in zaposlenim prepovedal komunikacijo z menoj. Sedaj mi telefona ne dvignejo več niti družinski prijatelji, ker se bojijo za službo. Tako je, kadar je na oblasti Gibanje Svoboda.

Iz Gaze je prek Egipta v Slovenijo 14. 10. 2024 prispelo deset otrok in sedem spremljevalcev. Ena deklica je skupaj s spremljevalko pobegnila neznano kam že prvi dan. Šest otrok je zaprosilo za azil in so bili prepeljani najprej v enoto azilnega doma v Logatcu, kasneje pa premeščeni v druge enote po Sloveniji. V URI Soča so ostali, se rehabilitirali in se vrnili v Egipt le trije otroci. To je glavni razlog, zakaj novinarji in kamere niso smele do otrok ob pompoznem obisku URI Soča v sestavi: Philippe Lazzarini, generalni komisar Agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA), Danilo Türk, predsednik fundacije »Pustimo jim sanje«, Robert Golob, predsednik Vlade RS, in Tanja Fajon, ministrica RS za zunanje in evropske zadeve.

Motiv je jasen, saj je Golobova vlada neposredno preko Ministrstva RS za zunanje in evropske zadeve in posredno prek fundacije Danila Türka »Pustimo jim sanje« nakazala v URI Soča kar 24-krat več denarja (266.425 evrov) za rehabilitacijo posameznega otroka iz Gaze, kot ga ZZZS nakaže za rehabilitacijo posameznega otroka iz Slovenije (11.000 evrov). S tem nakazilom davkoplačevalskega denarja je direktor Jakič, ki je položaj prevzel 15. oktobra 2024, izpadel kot vrhunski kader, saj je URI Soča končal poslovno leto 2024 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 72.989 evrov.

URI Soča je s tem kršil pogodbo z ZZZS, ker ni opravil vseh dogovorjenih storitev za državljane Slovenije.

Direktor Roman Jakič je s tem kršil zakonodajo, ki določa, da javni zdravstveni zavod ne sme opravljati tržne dejavnosti, če prej v celoti ne izpolni odobrenega javnega programa.

Očitno se je kršitev začela zavedati tudi ministrica Tanja Fajon, ki je 25. avgusta 2025 predlagala, da začne Slovenija raje financirati program za izobraževanje otrok iz Gaze.

Kritizirali ste, da so bili nekateri pacienti iz Gaze označeni kot otroci, čeprav naj bi imeli »brado«. Kako to komentirate? Ali menite, da je šlo za zavajanje javnosti?

Nedvomno je šlo za zavajanje javnosti. Vsak, ki si je pogledal javno dostopne fotografije, je lahko videl, da je imel vsaj eden od »otrok« iz Gaze brado. V vseh uradnih dokumentih piše, da so na rehabilitacijo v URI Soča prišli otroci iz Gaze.

Dejali ste, da rehabilitacija tujih pacientov vpliva na dostopnost storitev za slovenske paciente, saj naj bi tujci »preskakovali vrsto«. Kako je s tem, je to povečalo čakalne dobe? Kako bi vi uravnotežili humanitarne obveznosti z obravnavo domačih pacientov?

Rehabilitacija tujih pacientov v URI Soča vsekakor vpliva na slovenske paciente, saj na mednarodnem oddelku delajo isti zaposleni, ki bi sicer obravnavali slovenske paciente. Vemo, da pridejo tujci, ki predstavljajo tržni program URI Soča, prek vrste, zato slovenski državljani pridejo na vrsto kasneje.

