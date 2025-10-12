(INTERVJU) Axel Kaiser za revijo Demokracija: »Ekonomija bi morala biti del splošne izobrazbe državljanov, kar bi jim omogočalo, da sprejemajo dobre politične odločitve.«

Piše: Andrej Sekulović

Z ekonomskim mislecem, pravnikom in avtorjem čilsko-nemškega rodu Axlom Kaiserjem smo se pogovarjali o ekonomiji in njegovi knjigi, ki je izšla pri Založbi Družina, pa tudi o prebujenstvu in o stanju v Evropi, ZDA in Latinski Ameriki.

Axel Kaiser, rojen leta 1981, je čilsko-nemški pravnik, politični filozof in avtor, ki se posveča vprašanjem ekonomije, liberalizma in populizma. Diplomiral je iz prava v Santiagu de Chile, podiplomski študij pa je nadaljeval na Univerzi Heidelberg, kjer je doktoriral. Je ustanovitelj in predsednik think-tanka Fundación para el Progreso v Čilu ter nosilec katedre Friedrich von Hayek na Univerzi Adolfo Ibáñez. Kot avtor je zaslovel z deli, v katerih bralcem približuje ideje prostega trga in pomen individualne svobode. V slovenščini je pri Založbi Družina izšla njegova knjiga Ulični ekonomist, v kateri na preprost način predstavi 15 osnovnih ekonomskih lekcij za vsakogar.

Gospod Kaiser, nam lahko za začetek poveste kaj več o sebi, o svojem delu in o svojih poklicnih dosežkih?

Sem čilski in nemški državljan. V Nemčiji sem študiral pravo in opravil doktorat iz filozofije in politične ekonomije. Postal sem eden najvplivnejših prostotržnih javnih intelektualcev v špansko govorečem svetu. Sem univerzitetni profesor pa tudi član Centra Adama Smitha za ekonomsko svobodo, mednarodne univerze v ZDA in stalni predavatelj Inštituta Archbridge v Washingtonu. Sem tudi predsednik sveta Fundacije za napredek iz Santiaga de Chile in eden od direktorjev Fundacije Faro iz Argentine. Objavil sem že veliko knjig, ki so postale uspešnice. Med njimi je tudi Ulični ekonomist, ki je najbolj prodajana knjiga o ekonomiji v španščini v zadnjih tridesetih letih. Prav tako veliko potujem po svetu in se udeležujem številnih konferenc, velikokrat tudi kot predavatelj.

Vaša knjiga Ulični ekonomist je nedavno izšla tudi v slovenščini. O čem knjiga pravzaprav govori, kakšna je njena glavna teza?

Glavni namen knjige je razložiti ekonomijo splošni javnosti. Vsebuje preproste primere in je zelo lahko razumljiva. A čeprav je preprosta in kratka, je knjiga tudi zelo globoka. V njej razložim osnovna ekonomska načela, kot je denimo teorija cen. Razložim, kaj so cene in kako so nastale. Z zelo preprostimi primeri razložim tudi produktivnost in vse druge koncepte, ki so ključnega pomena za razumevanje vsake ekonomske razprave. Mislim, da so številni ekonomisti, ker se velikokrat ukvarjajo z matematiko in s tovrstnimi stvarmi, pozabili na osnovna načela ekonomije. Še sami več ne razumejo nekaterih od teh načel. Skratka, to je razlog, da sem napisal knjigo, ki je namenjena splošni javnosti. Nisem je napisal za akademike, ampak za običajne ljudi. Mislim, da bomo imeli manj populizma v naših državah, če bodo ljudje razumeli osnove ekonomije. Politiki ne bi mogli več ljudem tako močno lagati.

Pravite torej, da če bi ljudje bolje razumeli ekonomijo, bi lahko bolje vedeli, kdaj jim politiki lažejo, kdaj govorijo nekaj le zato, da bi dobili glasove?

Natanko tako. Prav tako bi bilo več odpora do populizma in do ideologij, kot je socializem, ki predlagajo stvari, ki niso realistične ter povzročajo veliko gorja in škodujejo ljudem. Zato je pomembno, da so ljudje dobro izobraženi. Ekonomija bi morala biti del splošne izobrazbe državljanov, kar bi jim omogočalo, da sprejemajo dobre politične odločitve. V nasprotnem dobijo moč tisti, ki uničujejo naše države.

