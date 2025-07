Inšpektorji znova obiskali upokojenca, ki so ga za pomoč prijatelju oglobili s tisoč evri kazni: “Naredili ste pravo medijsko vojno proti nam!”

Piše: Moja Dolenjska

Poročali smo že o upokojencu Branko Lukačiču, uradnemu zastopniku strelskega društva Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je sočlanu pomagal barvati lesen del ob hiši, inšpekcija pa mu je za to izrekla tisoč evrov globe. Zdaj je inšpekcija po poročanju portala Sobota-info Lukačiča znova obiskala.

Lukačič je globo prejel po zakonu o preprečevanju dela na črno, ker je pomagal skoraj oslepelemu prijatelju Ivanu z barvanjem lesenega dela ob hiši. S tem mu je med drugim vrnil pomoč, saj Ivan kosi travo v okolici stavbe društva. Oglobili so ga kljub temu, da sta inšpektorjem oba pojasnjevala, da dela brezplačno.

Lukačič je povedal, da so se iz Finančne uprave Republike Slovenije pripeljali okoli 15. ure, ko je že pospravljal. “Naredil sem tisto kar sem imel, ni bilo veliko, popravil nekaj malega na fasadi, rekli so da je to delo na črno. Nato so mi napisali globo tisoč evrov. To, da sem delal zastonj, ne pomaga, ker se to ne sme.” Lukačič si ob skromnih dohodkih odvetnika ne more privoščiti, zaprosil je brezplačno pravno pomoč.

Lukačiča so potem, ko smo zgodbo objavili mediji, inšpektorji znova obiskali včeraj. Naredili so nov zapisnik: »Bili so inšpektorji ponovno pri meni, naredili so nov zapisnik, šlo bo v proceduro in me bodo obvestili. Ne vem pa točno kako in kaj. Ponovno so prišli zaradi moje pritožbe in medijskih pritiskov. Ne vem, enostavno ne vem, kaj naj povem. Povedali so, da so neke zadeve spremenile in so rekli, da bo vodstvo pregledalo zapisnik. Zadevo bodo poskušali omiliti, v roku štiri do pet dni pa moram počakati na odločbo,” je povedal za omenjeni portal.

“Gospod in gospa, ki sta bila tukaj, sta rekla, da morajo vodilni pregledati, sama ne moreta odločati. Napisali so tudi, da sem se jaz sam ponudil za pomoč, ne vem, zakaj tega že takoj nista zapisala. Enkrat govorijo tako, drugič drugače. Inšpektorja sta mi rekla, da sem naredil pravo medijsko vojno,” je še povedal.