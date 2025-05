Inšpektor: TVS z Gobčevo krši pravila, a ne moremo nič

Piše: Spletni časopis

“Na Inšpektorat RS za kulturo in medije (v nadaljevanju: IRSKM) ste naslovili prijavo, v kateri ste opozorili na domnevne kršitve v oddaji Politično, ki je bila na sporedu v času trajanja uradne referendumske kampanje, v njej pa je bilo predstavljeno le eno mnenje.”

“Nadalje pa ste opozorili še na dejstvo, da RTV Slovenija krši pravico do informiranja s skrajševanjem referendumske kampanje na zgolj dva tedna. Kot pristojni inšpektor IRSKM, sem preveril navedbe v prijavi in ugotovil, da obe trditvi držita. Na podlagi ogleda sporne oddaje sem potrdil domnevo, da vsebina oddaje Politično s Tanjo Gobec, ki je bila na sporedu prvega programa RTV Slovenija, v nedeljo, 27. 4. 2025, ob 19:10 uri, ni bila v skladu z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) in Zakona o Radio-televiziji Slovenije (ZRTVS-1), vendar pa sem obenem ugotovil, da v konkretnem primeru ni pravne podlage za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora ali postopka o prekršku, zato vas obveščam, da postopek po tej prijavi na IRSKM ne bo uveden.”

Tako je višji inšpektor Aleksander Vidmar odgovoril na pritožbo Blaža Babiča. Inšpektor ni kriv za zlorabe državne televizije, kjer so si vladne stranke s čistko nastavile svoj poslovni in uredniški vrh, posebno oddajo pa je po političnem ključu, kot aktivistka za vladne stranke dobila tudi Gobčeva. Tudi za slabo zakonodajo, ki mu onemogoča ukrepanje, ni kriv.

Zasluži si celo pohvalo, ker si je upal opozoriti na zlorabo RTVS za propagando za vladne stranke in pomanjkljivosti in napake ureditve. Pošteno ravnanje je v tej državi v času sedanje vlade nevarno.

Če si pogumen in pošten te prav lahko označijo za janševca in vržejo na cesto.

Celoten odgovor, ki ga je objavil Babič je dostopen v sporočilu na X: