Inšpekcija zadala nov udarec Golobu in njegovi generalni sekretarki vlade

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Golobova hišica iz kart se podira – tokrat pri enem od njegovih zgodnjih “izumov”, osebni varnostni službi, ki jo je ustanovil v začetku mandata. Pri izrednem inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljenih več kršitev zakonodaje, kazen pa bo sedaj morala plačati generalna sekretarka vlade. Projekt je sicer problematičen že od začetka.

Inšpektorat za delo je izredni inšpekcijski nadzor nad Golobovo varnostno službo opravljal že junija. Inšpektorica je ugotovila nepravilnosti pri organizaciji, evidentiranju in izrabi delovnega časa, poroča MMC.

Varnostniki, ki delujejo v Golobovi osebni varnostni službi, so med nadzorom presegli dovoljenih 56 ur na teden, v več primerih tudi brez obveznega 11-urnega počitka. Nadure so bile pogoste, najpogosteje so trajale od 4 do 6 ur. Nekatere so bile izvedene na podlagi odredbe, nekatere ne. Rekord naj bi postavil varnostnik, ki naj bi eno od sobot v septembru poleg rednega dela oddelal še dodatnih 10 nadur.

“Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij je končan. Zaradi kršitev 6. odstavka 148. člena ZDR-1, ki se nanašajo na neenakomerno razporeditev delovnega časa, in 155. člena ZDR-1, ki se nanaša na počitek med dvema zaporednima delovnima dnevoma, je bil uveden prekrškovni postopek. Zoper odgovorno osebo je bila izdana prekrškovna odločba z izrekom globe,” so za MMC odgovorili na inšpekciji.

Majhna kazen za kršitev zakonodaje

Kazen oz. globa za kršitev zakonodaje je bila izrečena generalni sekretarki vlade Barbari Kolenko Helbl, sicer soprogi šefa GEN-I Maksa Helbla (vir), v višini štirikrat po 150 evrov in opomin. Kazni so bile sicer združene v enotno globo 300 evrov z možnostjo plačila polovičke, poleg tega pa še 70 evrov stroškov postopka. Kazen je bila sicer že plačana, poroča MMC, inšpekcijski postopek pa je bil ustavljen.

Je pa Golobova osebna “pretorijanska garda”, kot so jo nekateri poimenovali ob nastanku, očitno dobro kompenzirana. Število njegovih varnostnikov ni znano, teh naj bi bilo 16. Od nastanka, torej pred tremi leti, je generalni sekretariat za plače porabil 1.629.375,23 evra, izplačanih je bilo tudi za več kot milijon evrov dodatkov in za skoraj 370 tisoč evrov delovne uspešnosti. Za regres, malico in prevoz na delo so porabili 200 tisoč evrov, za dnevnice v tujini 40 tisoč evrov, za dnevnice doma pa nekoliko manj kot 60 tisoč evrov.

Problematičen projekt že od začetka

Varnostno službo že od nastanka spremljajo hude kritike. Predsednik vlade je najprej trdil, da novo službo ustanavlja zaradi tega, ker so v javnost pronicale fotografije njegovega sina, ko ga je Golob v začetku mandata odpeljal v Bruselj. To več kot očitno ni bil pravi razlog, saj danes brez težav javno razkazuje svojo družino na družbenih omrežjih. Javno pismo nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava prav tako razkriva, da so bili načrti za spremembe na področju varovanje Goloba v načrtu, še preden je prej omenjena fotografija pronicala v javnost. Javnost je Golobu očitala tudi dejstvo, da je bil z ustanavljanjem premierjeve varnostne službe povezan Miloš Milović, ki je bil kasneje obsojen na zaporno kazen. Prav tako ni bilo jasno, zakaj je treba vzpostavljati vzporedno organizacijsko strukturo, saj je doslej varovanje predsednika vlade opravljala policija oz. urad za varovanje in zaščito.

S približevanjem državnozborskih volitev so se Golobu začele kopičiti pravne težave. Največja med njimi je seveda povezana z obtožbami Bobnarjeve in Lindava o političnih pritiskih na policijo. Nato afera Karigador. Vrsta drugih zgodb, denimo Golobova balkanska GEN-I afera, ostaja nerazrešena.