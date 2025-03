Dr. Ignacija Fridl Jarc: “Če bi bili kulturniki res kulturni, bi iz sočutja do sodržavljanov odklonili izredne dodatke k pokojnini.”

Piše: L. K.

Predsednica Kulturnega foruma SDS dr. Ignacija Fridl Jarc je bila 22. marca v oddaji pogovorni oddaji Beremo Nove 24tv zelo kritična do spornega zakona, ki zajema dodatke k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, in o katerem bomo volivci odločali na referendumu. Pričakuje, da se bodo kulturniki oglasili in pozvali k temu, naj se enakovredno upošteva opravljeno delo slehernega državljana in državljanke, ki ni bilo nujno umetniško, saj je vsakdo povsem enako vreden dostojnega življenja.

Na vprašanje tv voditelja in urednika Demokracije, dr. Metoda Berleca, kako gleda na sporni zakon o izrednih pokojninskih dodatkih za kulturne dosežke, je dr. Ignacija Fridl Jarc dejala: “Če bi bili kulturniki zares kulturni, kar pomeni, da imajo tudi sočutje do sodržavljanov, do vseh tistih, ki to skupnost ustvarjajo, bi rekli: ‘Ne želimo takih privilegijev, ki jih drugi državljani in državljanke nimajo!'” Natančneje je razložila, kako bi ta zakon izgledal v praksi: “Danes boš lahko seveda dobil od prvega dne status samostojnega kulturnika. Država ti bo plačevala minimalne prispevke za pokojnino. V življenju ne boš prispeval niti enega samega evra v pokojninsko blagajno, potem pa boš prejel dve nagradi, ki nista nujno nagradi za svoj življenjski opus ali življenjsko delo, kar bi pomenilo, da si moral res celo življenje ustvarjati visoko kvalitetna umetniška dela, ampak sta to lahko nagradi za posamično knjigo ali za en posamični enoletni umetniški dosežek, – in boš za to dobil privilegij za celo življenje!”

Dr. Ignacija Fridl Jarc je dejala še, da razume, da so potrebne priznavalinine tistim kulturnikom, ki imajo minimalno ali zajamčeno pokojnino, a to je bilo vse rešeno že doslej! Po tem zakonu, pa bo lahko neki ustvarjalec, ki je na primer hkrati še akademik, prejemal redna mesečna sredstva s strani Akademije Slovenske akademije znanosti in umetnosti, še delal, pisal in ustvarjal in hkrati imel še najvišjo možno pokojnino. “Si predstavljate, do kakšne višine izplačevanja bo v tem primeru s strani države nekomu prišlo? In tukaj pričakujem tudi glas vseh kulturnikov, da je treba uzreti slehernega državljana in državljanko, ki je opravljal neko določeno delo in ni bilo nujno umetniško, da je povsem enako vreden dostojnega življenja.”

