Hojsa preiskuje specializirano tožilstvo, iz katerega so uhajale informacije kriminalcem

foto: STA / Nebojša Tejić

Piše: Spletni časopis

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs (SDS) je omrežju X objavil, da pri njemu navsezgodaj zjutraj poteka hišna preiskava.

Po neuradnih podatkih je pod odredbo o preiskavi podpisana preiskovalna sodnica Irena Topolšek, ki je bila preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani tudi v nenavadnih sodnih postopkih v primeru Trente. Odredba za preiskavo pa je tajna. Hojs je novinarjem povedal, da bi ga naj preiskovali, ker bi naj od neznanega storilca dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za kavaški klan in bi naj to leta 2021 sporočil kavaškemu klanu. Na vprašanje, ali je res, je odgovoril, da je vprašanje neumno, poroča POP TV.

“Po nam znanih podatkih postopek vodi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu,” pa je MMC pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi GPU-ja Drago Menegalija. Hojsa bi naj torej preiskovali posebni policisti, ki jih zaposluje tožilstvo za preiskovanje ravnanja policistov in podobnih uradnih oseb samih.

Ko gre za kavaški klan smo v medijih poročali, da so informacije uhajale prav iz specializiranega tožilstva, ki zdaj preiskuje Hojsa. Januarja leta 2022 sem zapisal: “Kriminalist Sebastjan P. je odložil telefon, ko smo poskušali preveriti, ali je res kupil nepremičnino od člana Kavaškega klana Drejca Kovača, ki so ga na Hrvaškem aretirali pred novim letom. Kovač je že prej ubežal aretaciji, najbrž zato, ker je uslužbenka specializiranega državnega tožilstva Tanja T. trgovce z drogami obveščala, kaj se jim obeta. Kovača sumijo tudi umora. Ali so informacije odtekale tudi iz policije, še ni jasno.”

Več lahko preberete tukaj: Policija preverja kriminalista, ki je kupil nepremičnino od člana Kavaškega klana.

Že v letu 2021 je o tem v časniku Večer poročala Damijana Žišt v članku Izdaja tajnih podatkov: Policija prestregla milijardo sporočil med kriminalci. Tako:

Posebni policisti specializiranega tožilstva so me kot novinarja že večkrat za specializirano tožilstvo vabili na zaslišanja, kdo so moji viri informacij. Denimo o pretepu, v katerega je bila vpletena družina poslanke SD Meire Hot.

Pravno je Hojsu prišel, ko je zjutraj izvedel za preiskavo, ki je že potekala, prišel pomagat odvetnik Franci Matoz.

Preiskava proti podpredsedniku SDS in nekdanjemu notranjemu ministru se dogaja v času tik pred volitvami, ko vladnim strankam slabo kaže, v Sloveniji pa smo bili v podobnem času že priča grobim zlorabam sodne in politične oblasti. Janeza Janšo so kot favorita volitev strpali v zapor v času volilne kampanje, pozneje pa mu še odvzeli poslanski mandat, ki so mu ga volivci dodelili kljub temu. Oboje je ustavno sodišče pozneje soglasno razveljavilo kot zlorabo oblasti, kršenje zakona in ustave. Na informacijo o policijski preiskavi pri Hojsu se je odzval poslanec Zvone Černač (SDS) z opozorilom, da je Gibanje svoboda avtokracija in diktatura.

Prvi odzivi na spletu so različni. France Hriberšek pričakuje še več podobnih obiskov pri predstavnikih opozicije v času pred volitvami. V preteklosti je celo v času volilne kampanje v zapor že moral Janez Janša, ki je bil takrat favorit volitev, zaradi tega je zmagal Miro Cerar, pozneje je ustavno sodišče soglasno razveljavilo vse sodbe v primeru Patria, češ da so pravna katastrofa, ker v njih manjka, kaj je sploh kaznivo dejanje, in dodatno odločilo tudi, da je bilo sojenje nepošteno, ker se ni izločil šef vrhovnega sodišča Branko Masleša. Masleša je bil kot sodnik v prejšnjem režimu sekretar komunistične partije Milana Kučana na sodišču. Na vrh sodstva ga je spravila levica. Z Janšo pa je bil redno v konfliktu. Mu je pa pomagal soditi v postopku, ko so ga onemogočili na volitvah skupaj s SDS in oblast zagotovili Cerarju, ki je pred tem z Maslešo nekaj časa celo skupaj vodil sodni svet.

Na volitvah je bil Janša kljub zlorabi sodne oblasti za politični obračun iz zapora izvoljen v državni zbor, sčasoma mu je tam leva večina, ki je bila posledica goljufije na volitvah, odvzela še poslanski mandat, da bi ga dokončno uničili. Državni zbor je v tistem času vodil Milan Brglez. Tudi odvzem mandat je ustavno sodišče soglasno razveljavilo in to kot kršitev zakona o poslancih, na katerega so se pri odvzemu sklicevali, ker ta takšnega odvzema ni omogočal, ni pa tudi zagotavljal možnosti pritožbe prizadetemu, na kar so v zlorabi z leve računali. Možnost pravnega varstva je Janši zagotovilo ustavno sodišče. Šlo je za dva primera zlorabe oblasti za politični obračun. Najprej sodne, pozneje politične.

Lara, ki je ob delu na kmetiji znana tudi po intervjuju o nastopih na OnlyFans, medijsko propagiranje platforme je sofinanciralo ministrstvo za kulturo Aste Vrečko, pa se je spomnila, kako bi po njenem mnenju moral Hojs nekoč zares odstopiti, ko je ponudil odstop premierju Janezu Janši zaradi policijskega maltretiranja ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, iz katerega se doslej še ni nič rodilo na sodiščih. Janša je odstop zavrnil.

“Nesposobnost, laž, represija – vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.” Tako se je na informacijo o hišni preiskavi pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu na omrežju X odzval predsednik SDS Janez Janša.

Janša je objavil še sporočilo v angleškem jeziku. V prevodu takšno: “Danes zgodaj zjutraj, le nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, je vlada z absurdnimi izgovori poslal policijo, da preišče hišo podpredsednika SDS gospoda Aleša Hojsa, ko stranka SDS prepričljivo vodi v javnomnenjskih anketah, vlada pod vodstvom g. Roberta Goloba pa se spopada z izjemno slabimi kazalniki upravljanja, korupcijo in klientelizmom, v zunanji politiki pa se odkrito spogleduje z Iranom in zagovarja HAMAS. Le vprašanje časa je bilo, kdaj bodo začeli posnemati njihove metode.”

Pozneje pa še:

“Gospa sodnica Irena Topolšek je bila skrbno izbrana že za preiskavo v zadevi Trenta, ki jo je izrazito pristransko in v sozvočju s tožilcem vlekla leta in leta. Skrajno ne kredibilna oseba, a klena družbenopolitična delavka v sodstvu. Ne čudi, da je bila angažirana tudi za diskreditacijo Aleša Hojsa Čeprav bolj butast izgovor za preiskavo težko najdeš. Pravzaprav kokainska koalicija tu očita politični opoziciji, da sodeluje z njihovimi dobavitelji. Je pa verjetno za Golobovo policijo precej enostavno nagovoriti/kupiti/prisiliti kakega dilerja, da se mu prikaže Hojs. Povsem jasno, da je nekaj mesecev pred volitvami cilj te represije predvsem:

1. Zastrašiti/zaposliti opozicijo in javnost;

2. Odvrniti pozornost javnosti, medijev in opozicije od katastrofalnih rezultatov vladanja in proračunske luknje;

3. Z zaplembo telefona in računalnika podpredsednika stranke pridobiti informacije o kandidatih in predvolilnih strategijah SDS

4. Preusmeriti pozornost od finala zbiranja podpisov za referendum PROTI zastrupitvi starejših, ker se bojijo še enega referendumskega poraza tik pred volitvami.

Seveda bodo na režimskih medijih zapeli, kako smo pred zakonom enaki in da nihče ne sme biti nad zakonom. Pa policija, tožilstvo in sodstvo da sta neodvisna, bla, bla… A moti dejstvo, da so pevci takih pesmi običajno tisti, ki nikoli ne opazijo, da Zoran Janković še nikoli ni bil obsojen, da pri Golobu kljub očitnim dokazom o kriminalu v GENi ter laži o ukradeni identiteti ni bilo nobene hišne preiskave in da Milan Kučan kljub utemeljenim ovadbam in očitnim dokazom o veleizdaji in organiziranem kriminalu nikoli ni bil niti obtožen.”

V politični karieri je bil nekdanji notranji minister Hojs, ki je danes podpredsednik SDS, najprej pomemben politik NSi, politike te stranke pa zadnje čase tudi preganja policija, kar niso več v odličnih odnosih s Svobodo in to zaradi nadzora, ki so ga opravljali kot poslanci, ali policija Roberta Goloba morda ne zlorablja pristojnosti, ki jih ima, s tajnimi prisluškovanji in podobnimi “posebnimi metodami”.

Presenetljivo o preiskavi pri Hojsu ni prvi poročal portal Necenzurirano, ki ima sicer praviloma vsakič takoj informacije iz vrha policije, ki si ga je z dvojnimi čistkami nastavil Robert Golob. Ni čisto jasno, zakaj direktna linija informiranja tokrat ne deluje. So se pri Primožu Cirmanu in Vesni Vuković znašli na listi medijev, ki jim Golob več ne zaupa ali le ustvarjajo vtis, da tokratna preiskava ni strankarski posel Svobode?

Za preiskavo je nujna tudi odredba sodišča, a tudi to za vladajoče, ki so si podredili vse podsisteme, ni težava.

Zgodbo so Necenzurirani objavili brez podrobnosti šele po osmi uri. Tako:

Skoraj še bolj neverjetno pa je, da podobno skromno o dogodku na naslovnici poroča portal 24ur.com (POP TV), ki velja skoraj za uradno glasilo vladajočih in policije v takšnih politično vnetljivih primerih kot je preiskava pri bivšem notranjem ministru:

V Sloveniji smo bili v času pred volitvami že priča grobim zlorabam sodne in politične oblasti. Janeza Janšo so kot favorita volitev strpali v zapor v času volilne kampanje, pozneje pa mu še odvzeli poslanski mandat, ki so mu ga volivci dodelili kljub temu. Oboje je ustavno sodišče pozneje soglasno razveljavilo kot zlorabo oblasti, kršenje zakona in ustave.

Ker si je levica na ustavnem sodišču po tem zagotovila skoraj že popoln monopol, nevarnosti, da bi jim še prekrižali račune, ni veliko. To je pokazala tudi politična čistka celotnega vrha RTVS, ki jim jo je leva večina na ustavnem sodišču celo pomagala izvesti s spremembo odločitve o začasnem zadržanju, dokler sodišče ne odloči.

Še vedno pa je težava lahko evropsko sodišče in sicer Evropa.

