Hojsa preiskuje specializirano tožilstvo, iz katerega so uhajale informacije kriminalcem

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs (SDS) je omrežju X objavil, da pri njemu navsezgodaj zjutraj poteka hišna preiskava.

Po neuradnih podatkih je pod odredbo o preiskavi podpisana preiskovalna sodnica Irena Topolšek, ki je bila preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani tudi v nenavadnih sodnih postopkih v primeru Trente. Odredba za preiskavo pa je tajna. Hojs je novinarjem povedal, da bi ga naj preiskovali, ker bi naj od neznanega storilca dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za kavaški klan in bi naj to leta 2021 sporočil kavaškemu klanu. Na vprašanje, ali je res, je odgovoril, da je vprašanje neumno, poroča POP TV.

“Po nam znanih podatkih postopek vodi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu,” pa je MMC pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi GPU-ja Drago Menegalija. Hojsa bi naj torej preiskovali posebni policisti, ki jih zaposluje tožilstvo za preiskovanje ravnanja policistov in podobnih uradnih oseb samih.

Ko gre za kavaški klan smo v medijih poročali, da so informacije uhajale prav iz specializiranega tožilstva, ki zdaj preiskuje Hojsa. Januarja leta 2022 sem zapisal: “Kriminalist Sebastjan P. je odložil telefon, ko smo poskušali preveriti, ali je res kupil nepremičnino od člana Kavaškega klana Drejca Kovača, ki so ga na Hrvaškem aretirali pred novim letom. Kovač je že prej ubežal aretaciji, najbrž zato, ker je uslužbenka specializiranega državnega tožilstva Tanja T. trgovce z drogami obveščala, kaj se jim obeta. Kovača sumijo tudi umora. Ali so informacije odtekale tudi iz policije, še ni jasno.”

Več lahko preberete tukaj: Policija preverja kriminalista, ki je kupil nepremičnino od člana Kavaškega klana.

Že v letu 2021 je o tem v časniku Večer poročala Damijana Žišt v članku Izdaja tajnih podatkov: Policija prestregla milijardo sporočil med kriminalci. Tako:

Posebni policisti specializiranega tožilstva so me kot novinarja že večkrat za specializirano tožilstvo vabili na zaslišanja, kdo so moji viri informacij. Denimo o pretepu, v katerega je bila vpletena družina poslanke SD Meire Hot.

Pravno je Hojsu prišel, ko je zjutraj izvedel za preiskavo, ki je že potekala, prišel pomagat odvetnik Franci Matoz.

Preiskava proti podpredsedniku SDS in nekdanjemu notranjemu ministru se dogaja v času tik pred volitvami, ko vladnim strankam slabo kaže, v Sloveniji pa smo bili v podobnem času že priča grobim zlorabam sodne in politične oblasti. Janeza Janšo so kot favorita volitev strpali v zapor v času volilne kampanje, pozneje pa mu še odvzeli poslanski mandat, ki so mu ga volivci dodelili kljub temu. Oboje je ustavno sodišče pozneje soglasno razveljavilo kot zlorabo oblasti, kršenje zakona in ustave. Na informacijo o policijski preiskavi pri Hojsu se je odzval poslanec Zvone Černač (SDS) z opozorilom, da je Gibanje svoboda avtokracija in diktatura.

Prvi odzivi na spletu so različni. France Hriberšek pričakuje še več podobnih obiskov pri predstavnikih opozicije v času pred volitvami. V preteklosti je celo v času volilne kampanje v zapor že moral Janez Janša, ki je bil takrat favorit volitev, zaradi tega je zmagal Miro Cerar, pozneje je ustavno sodišče soglasno razveljavilo vse sodbe v primeru Patria, češ da so pravna katastrofa, ker v njih manjka, kaj je sploh kaznivo dejanje, in dodatno odločilo tudi, da je bilo sojenje nepošteno, ker se ni izločil šef vrhovnega sodišča Branko Masleša. Masleša je bil kot sodnik v prejšnjem režimu sekretar komunistične partije Milana Kučana na sodišču. Na vrh sodstva ga je spravila levica. Z Janšo pa je bil redno v konfliktu. Mu je pa pomagal soditi v postopku, ko so ga onemogočili na volitvah skupaj s SDS in oblast zagotovili Cerarju, ki je pred tem z Maslešo nekaj časa celo skupaj vodil sodni svet.

Na volitvah je bil Janša kljub zlorabi sodne oblasti za politični obračun iz zapora izvoljen v državni zbor, sčasoma mu je tam leva večina, ki je bila posledica goljufije na volitvah, odvzela še poslanski mandat, da bi ga dokončno uničili. Državni zbor je v tistem času vodil Milan Brglez. Tudi odvzem mandat je ustavno sodišče soglasno razveljavilo in to kot kršitev zakona o poslancih, na katerega so se pri odvzemu sklicevali, ker ta takšnega odvzema ni omogočal, ni pa tudi zagotavljal možnosti pritožbe prizadetemu, na kar so v zlorabi z leve računali. Možnost pravnega varstva je Janši zagotovilo ustavno sodišče. Šlo je za dva primera zlorabe oblasti za politični obračun. Najprej sodne, pozneje politične.

