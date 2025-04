Hoče globoka država Goloba nadomestiti z manj problematičnim Prebiličem?

Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si)

“Gre za poskus globoke države, da nadomesti aktualnega predsednika vlade z nekom, ki bo za njih bolj sprejemljiv oziroma ki bo manj problematičen,” glede javnih špekulacij o Prebiliču kot morebitnem “novem starem obrazu”, meni TV voditelj Aljuš Pertinač.

Nekateri politični analitiki ocenjujejo, da je Vladimir Prebilič trenutno edini resni kandidat za zamenjavo Roberta Goloba, če bi ta izgubil politično stabilnost, in da ima tudi velik potencial za prevzem velikega dela glasov Logarjevim Demokratom. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali je Prebilič neposredno produkt političnega kroga Milana Kučana. Javno, ga je namreč podprl kot “stari obraz”. Je pa že dolgo časa znano, da si Golob želi še en mandat na mestu predsednika vlade.

To pa na levem političnem polu potencialno odpira novo bojišče. O tem, ali je Prebilič Kučanovo “kukavičje jajce”, in še drugih vidikih, smo se pogovarjali s političnim analitikom Aljušem Pertinačem.

Zadnje čase tako javnomnenjske raziskave kot mediji kažejo na to, da si globoka država za Golobovega “prestolonaslednika” želi evroposlanca Prebiliča. Tudi Kučan je zadevo že komentiral, rekoč, da ne gre za novi obraz… Gre po vašem za Kučanovo “intimno opcijo”? Gre za njegovo “kukavičje jajce”?

Gre za poskus globoke države, da nadomesti aktualnega predsednika vlade z nekom, ki bo za njih bolj sprejemljiv oziroma ki bo manj problematičen.

Golob si želi še en mandat, kako se bo razvijal ta konflikt interesov na levem političnem polu? Kakšen bo razplet?

Vidimo lahko, da pri teh kvazi novih obrazih praktično nihče ne ponovi mandata. Vedno iščejo “nov nov obraz”. Sedaj se pojavlja ta varianta, da iščejo “star nov obraz”. Robert Golob bo težko ponovil mandat na mestu predsednika vlade, če se bodo centri moči tranzicijske levice poenotili okoli tega, da ga nadomestijo z Vladimirjem Prebiličem. Golob sicer ne bo vrgel puške v koruzo, ne bo se vdal brez boja. V kolikor bo prišlo do scenarija predčasnih volitev, mislim da bo Golob v zelo slabem položaju. Če pa bodo redne volitve, pa mislim, da ima paradoksalno več možnosti, predsednik vlade, ki prej konča svoj mandat, namreč težko dobi zaupanje volivcev.

Bi se Golob sprijaznil s tem, da bi bil minister v Prebiličevi vladi?

Ne, on je lahko prvi ali pa ga ni. Ne bi ostal v Gen-I-ju v vlogi svetovalca uprave. On hoče biti predsednik vlade, če to ne bo več, ga slovenska politika ne bo več videla. Njegov ego tega ne bi prenesel. On je človek, ki lahko funkcionira samo v sistemu, kjer je vse po njegovem. In za nas je neugodno to, da je predsednik vlade, in da je koalicijo ter vlado postavil na način, kjer je vse po njegovem in on o vsem odloča, kar ni dobro.

Pa je Prebilič realna možnost, ali je njemu v Bruslju bolj udobno?

Jaz se na njegovem mestu tega ne bi šel. Toda očitno ga močno prepričujejo. V vsakem primeru pa Prebilič ni borec. Če bi ga primerjali z Golobom – njemu je treba priznati, da borec je. Prebilič se rad loteva projektov, kjer je zmaga že na pol vnaprej zagotovljena. In če bo ocenil, da je temu tako, potem bo šel v to zgodbo, če pa bo ocenil, da ne, potem pa se tega ne bo šel.

Bi v zvezi s Prebiličem izpostavili še kakšen vidik?

Je “ziheraš” v politiki. Tudi kot župan Kočevja je ohranil stalno profesuro na Fakulteti za družbene vede UN v Ljubljani. Skratka, ni bil poklicni župan in ni človek, ki bil dal vse “na kocko”. Podobno je kot Marjan Šarec, ki je se je moral boriti tako na predsedniških volitvah kot tudi na parlamentarnih volitvah. Prebilič se na predsedniških volitvah ni odrezal, na evropskih volitvah mu je bil poslanski mandat na pol podarjen in sedaj vnovič računa na darilo – mesto predsednika vlade.