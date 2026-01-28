Hamburger Logarjeve Svobode in ljubosumje Nike Kovač

Piše: Spletni časopis

Divjo Niko Kovač, ki je kot ljubosumna soproga ali pa vsaj prevarana ljubica ostro zasliševala Anžeta Logarja, zakaj jo vara, smo včeraj, ne ravno prvič, opazovali na najbolj gledanih televizijah v državi.

Kovačeva je zahtevala, da ji mora Logarja pojasniti, kak odnos ima z Janezom Janšo in to v nastopu skoraj simultano pred kamerami TV SLO in POP TV. Zakaj so v obeh medijih dopustili nenavadne izpade ljubosumnih čustev mlade dame proti poročenemu moškemu, ni povsem jasno. Je pa enaka pojasnila za ljubosumno Kovačevo prejšnji teden od Logarja zahtevala že Erika Žnidaršič v Tarči, kamor so voditelja dveh resnih desnih parlamentarnih strank povabili na pogovor s kupom politikov izven parlamenta. Logarja in Jerneja Vrtovca so dali v drugo Ligo. V medijih ni naključij. Kot včeraj Logarja še dodatno, ko so ga postavili v duet s Kovačevo. Roberta Goloba nikoli niti vabili ne bi na soočenje s Pavlom Ruparjem, da bi ga ta namesto novinarjev zasliševal, zakaj je zapustil in prevaral upokojence. Če ga pa bi, pa zanesljivo ne bi prišel. Pa še urednika bi po tem iz vlade odstavili.

Bila je še dodatna nenavadnost in podobnost. Sinhroni pogovori za nočna poročila dveh televiziji so praktično nemogoči, ker akterja ne moreta biti hkrati na dveh lokacijah. Značilni pa so za pogovore z Robertom Golobom. Ki se praviloma enako pojavi v točno teh terminih na istih televizijah hkrati. Kdo je to organiziral, s tem vemo. Svoboda Roberta Goloba. Podobno kot Golob sta tudi Logar in Kovačeva dobivala skoraj enaka vprašanja. Kar je tudi nenavadno. Nobena televizija, denimo, ni nič povprašala Kovačeve, kdo pa plačuje njeno propagandni zavod 8. marec, ki je sredi besne propagande vojne za vladne stranke, ki smo jo lahko spremljali tudi v pogovoru z Logarjem, kjer je Kovačeva kot navita streljala levičarsko propagando. Najprej je treba vedno pomesti pred lastnim pragom. In Kovačeve, ki besno vpije čez druge, ima tam veliko nenavadnosti. Njej so kampanje res že financirala podjetja. In to celo več povezanih podjetij z istega naslova. Se zgodi tudi najboljšim aktivistkam proti temu. A o tem ni bilo nič.

Napaka, da sta bila povabljena, pa sta bila celo oba: Logar in Kovačeva. No, napaka z vidika novinarstva. Z vidika interesov vladnih strank pa je čudno, da ob Kovačevi ni bil nasproti Logarju še Jaša Jenull. Kot predstavnik “ljudstva”. Portal Necenzurirano, za katerega je znano, da kot Nika Kovač dela za Goloba, je pred tem objavilo zgodbo, da bi naj soustanovitelj podjetja Lars & Sven Primož Novak, nekdanji član in podpornik stranke Gibanja Svoboda, enega od računov svojega zaprtega prodajalca burgerjev na FB spremenil v smer Demokratov, kjer bi naj to stranko tudi reklamiral. V Studio bi moral biti torej biti Novak ali kdo iz podjetja. In ne Logar. Ni Logar lastnik ali upravljalec teh portalov na FB. Tudi postopek bi Nika Kovač in Jenull morala sprožiti proti Novaku, ker podjetniki ne smejo nič iz podjetij podarjati strankam ali za kampanje. Kot so, denimo, podarjali njej v preteklosti. In ji na račun 8. marca verjetno tudi danes, a dokazati ne moremo, ker prikriva financerje.

Po nastopih pred kamerami ni čisto jasno, ali bi naj pri Novaku objavljali prava plačana reklamna sporočila ali le objave, kakršne ves čas v korist vladnih strank objavlja institut 8. marec. Tiste vrste, denimo, kot je zahteva ljubosumne Nike Kovač, da ji mora Logarja pojasniti, kak odnos ima z Janezom Janšo, ko se je zdelo, kot da je njegova soproga ali pa vsaj ljubica, ki jo je pred kamerami popadlo divje ljubosumje. Redek prizor. Če bi bil sam na mestu Logarja, bi zbežal pred to furijo. Odzival pa se je precej mlačno. Zakaj so v obeh medijih dopustili izpade ljubosumnih čustev mlade dame proti poročenemu moškemu, ni povsem jasno. Z oglasi prestopnika Novaka, če jih je zagrešil, ni imelo popolnoma nobene zveze.

Ko gre za nezvestobo pa je Kovačevo in Svobodo mogoče razumeti, Primož Novak je razočaran nad Svobodo prestopil k Logarju. In to je nezvestoba. Je prevara. Podobno kot je prestopil tudi poslanec Tine Novak. Demokrati so stranka samih prestopnikov. Iz SDS in Svobode. In z Novakom, ker je prej delal za Goloba, kot dela zanj tudi Kovačeva, bi se ta gotovo tudi laže sporazumela, kaj bi naj zagrešil kot podjetnik in se dogovorila o prešuštvu, ker je zapustil njeno stranko ali blok in zdaj dela za Logarja. Še bolj primeren za soočenje pred kamerami pa bil Robert Golob. Ker ta vodi svobodo v kampanji in ne Nika Kovač. Ki je bila sinoči njegov podizvajalec.

Rumeno, depolitizirano in neprofesionalno. Je pa bila, če si lahko privoščim mnenje, voditeljica Odmevov Rosvita Pesek za vsaj razred, če ne dva, boljša od voditelja na POP TV, kjer je novinarsko delo in uredniške odločitve v celoti prevzela Kovačeva.

In s tem pokazala, za kaj je šlo pri tem medijem cirkusu pred volitvami.