Halo, minister Maljevac? Julija bomo morali začeti plačevati, dolgotrajne oskrbe pa kljub temu še ne bo

Piše: Moja Dolenjska

1. julija je datum, ki bi ministrstvo za solidarno prihodnost moralo pripraviti vse potrebno za začetek izvajanja dolgotrajne oskrbe. A to se do takrat še ne bo zgodilo. Trenutno ni vzpostavljen še niti informacijski sistem.

V centrih za socialno delo so sicer že začeli sprejemati vloge za dolgotrajno oskrbo, a odločb o tem, kdo je do nje upravičen, vsaj do jeseni še ne bo, saj ministrstvo ni vzpostavilo še niti informacijskega sistema.

Posledično Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izplačil jeseni še ne bo mogel opraviti, četudi bi centri vlagatelju izdelali osebni načrt in določili izvajalca za oskrbo na domu.

Prav tako je treba sprejeti še zakonodajo, ki bo zagotovila pravno podlago za podatkovne tokove do ZZZS. V sistemu morajo namreč teči podatki med zavarovalnico, centri za socialno delo, izvajalci in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki ima vzpostavljen register izvajalcev. Med njimi v tem trenutku še ni nikakršne digitalne povezave.

Bo pa ne glede na to, da izvajanje dolgotrajne oskrbe 1. julija še ne bo mogoče, vlada 1. julija že začela pobirati obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zaposleni in delodajalci bomo plačevali po en odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine.