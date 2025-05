Halo? Denis Avdić lastnik ne le ene, ampak kar treh nepremičnin?

Piše: Nova24tv.si

Denis Avdić se v zadnjem času sooča z vse glasnejšimi vprašanji javnosti o svojih finančnih potezah in izvoru sredstev za nakupe nepremičnin ter drugega premoženja. Po poročanjih in špekulacijah, ki krožijo po družbenih omrežjih in medijih, naj bi Avdić posedoval ne le eno, temveč kar tri nepremičnine – hišo v Ljubljani, stanovanje v Črnučah in domnevno vikend apartma na otoku Krk.

Ti podatki so sprožili burne razprave in odprli veliko vprašanj, na katera pa Denis Avdić do danes še ni podal konkretnih odgovorov. Za pojasnila smo ga prosili znova.

Leta 2016 so Slovenske novice poročale, da je Avdić sodeloval na dražbi 22 stanovanj v soseski Savski breg v Črnučah. Med dražitelji je izstopal s svojo ponudbo za 64 kvadratnih metrov veliko trisobno stanovanje z okoli 100 kvadratnimi metri terase. Izklicna cena je znašala 116.000 evrov, Avdić pa je stanovanje domnevno kupil za 137.000 evrov, s čimer je premagal ostale ponudnike.

Vikend na Krku?

Poleg ljubljanskih nepremičnin pa Avdić domnevno poseduje tudi vikend apartma na otoku Krk. Naši viri so posredovali informacije, da naj bi se njegov apartma nahajal v tretji ali četrti vrsti počitniških stavb s po štirimi apartmaji, dosegljivih po prvem odcepu levo po glavni cesti, mimo solin. To sovpada z dejstvom, da Avdić pogosto preživlja dopuste na Krku, kar je javnosti znano že od prej. Leta 2019 je portal govorise.metropolitan.si poročal, da so Avdića “zasačili” neobritega in zgoraj brez med dopustovanjem na Krku, kar dodatno potrjuje njegovo redno prisotnost na otoku.

Poleg tega se na spletni strani Forum.net pojavljajo trditve uporabnika z imenom Petteer, ki namiguje, da je Avdić lastnik čolna in da preživlja “vse poletje” na Krku. Čeprav te trditve niso uradno potrjene, so še dodatno razvnele razpravo o obsegu njegovega premoženja. Leta 2020 so Slovenske novice poročale tudi o vlomu v Avdićevo družinsko hišo med njegovim dopustovanjem na Krku, kar dodatno potrjuje njegovo povezanost z otokom.

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR) je na seji 17. marca 2015 v primeru Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije proti voditelju Denisu Avdiću in njegovemu asistentu Mihi Deželaku, drugim avtorjem jutranjega programa Radia 1, ustvarjalcem rubrike Zjutranja kronika in odgovornemu uredniku Radia 1 Andreju Vodušku ugotovilo, da so kršili kodeks novinarjev Slovenije.

Hiša v Ljubljani in vprašljivo poplačilo kredita

Kot smo poročali, je leta 2014 Avdić kupil hišo v Ljubljani za približno 337.614 evrov, pri čemer je najel kredit v višini 160.000 evrov pri SKB banki. Kredit je bil sklenjen za dobo 20 let z mesečno anuiteto okoli 930 evrov, odvisno od gibanja trimesečnega euriborja. Po podatkih, ki jih je objavil uporabnik na družbenem omrežju X, je Avdić preostanek kredita, vsaj 115.000 evrov, poplačal 28. decembra 2021 – zgolj nekaj dni po zaključku dobrodelnega maratona Radia 1, na katerem so zbrali 1.042.799,66 evrov.

Ta časovna povezava je sprožila špekulacije o izvoru sredstev za poplačilo kredita. Kljub vprašanjem, poslanim Avdiću, konkretnih pojasnil o viru denarja ni podal. Ustanova Radia 1 – fundacija preprosto blizu, ki upravlja zbrana dobrodelna sredstva, trdi, da deluje transparentno in skladno z zakonodajo, a javnost ostaja skeptična.

Dobrodelne akcije in vprašanja o transparentnosti

Kljub trditvam fundacije Radia 1, da so sredstva iz dobrodelnega maratona razdeljena transparentno pod nadzorom posebne komisije, javnost še vedno pričakuje jasna pojasnila. Avdiću so bila poslana vprašanja za razjasnitev okoliščin in pridobivanja sredstev za njegove nepremičnine in morebitni čoln, a odgovorov doslej še nismo prejeli. Ko jih bomo, jih bomo objavili. Vprašanja o izvoru njegovega premoženja – od hiše v Ljubljani, stanovanja v Črnučah, domnevnega vikenda na Krku do govoric o lastništvu čolna – zahtevajo odgovore. Dokler teh ne bo, ostaja senca dvoma nad njegovimi finančnimi potezami in morebitno povezavo z dobrodelnimi sredstvi.