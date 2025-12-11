Golobovi prevarantski bombončki: Udeležbe delavcev pri dobičku bi bila v resnici deležna le peščica zaposlenih

Piše: Vida Kocjan

Poročali smo že, da je vlada na torkovi seji sprejela predlog o udeležbi delavcev pri dobičku.

Po naših podatkih je imelo zadržke do tega zakona ministrstvo za finance, zadržke ima tudi služba vlade za zakonodajo. Robert Golob pa je, kot kaže, zakon izsilil tudi mimo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Povedano drugače: predlog zakona ni bil usklajen z ESS (to je delodajalci in sindikati).

Kot kaže, pa so s predlogom zakona zadovoljni v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), ki ga vodi Joc Pečečnik (eden od udeležencev t. i. Golobovega poročnega slavja letos poleti v Strunjanu). Včeraj se je oglasila še Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), zapisali so, da predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku pomeni korak v pravo smer, hkrati od vlade pričakujejo nekatere izboljšave.

Pričakovanja v javnosti oziroma zaposlenih v podjetjih so sicer velika, kar je razumljivo. Vendar pa je GZS včeraj pojasnila, da bi aktualna različica zakona udeležbo na dobičku prinesla zgolj pri okoli 100 podjetjih (ca. 5000 zaposlenih ali 0,5 odstotka vseh delovno aktivnih) – v roku treh let.

GZS je vladi posredovala nekatere spremembe. Če bi vlada upoštevala te predloge GZS, pa bi se po oceni GZS izplačilo dobička povečalo na okoli 250 podjetij (15.000 zaposlenih oziroma 1,6 odstotka vseh delovno aktivnih) – v treh letih.

To pomeni, da bodo le redki deležni tovrstnega dobička, kako bo z udeležbo »pri izgubi«, še ne vemo. Kot tudi ne, kakšne bodo davčne obremenitve, tudi to še ni povsem jasno.

Zakon mora sprejeti še državni zbor, pot do uveljavitve novega Golobovega bombončka bo tako še trajala.