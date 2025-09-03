Golob si je zagotovil mir na Pro Plus in za volitve

Piše: Vida Kocjan

Telekom Slovenije plačuje družbi Pro plus, ki upravlja POP TV, Kanal A in druge programe, za vključitev njihovih programov v svoje programske sheme.

Doslej so plačevali okoli 10 milijonov evrov letno, pogodba naj bi potekla 1. septembra. Po zadnjih podatkih pa so s Pro Plus zahtevali plačilo 12,8 milijona evrov. Po dostopnih podatkih Telekom na okoli 28-odstotno podražitev ni pristal, s tem se niso strinjali.

Pogodbo so nato po podatkih našega vira usklajevali konec tedna. Ko se Telekomovi ljudje s tem niso strinjali, pa naj bi s Pro Plusa poklicali Roberta Goloba, »ki je uredil, da je pogodba podpisana«. Robert Golob, predsednik vlade in predsednik stranke Gibanje Svoboda, si je tako po navedbah našega vira zagotovil mir tako na vseh programih Pro plusa kot tudi za prihajajoče državnozborske volitve«, navaja vir.

Vprašanja o tem, za koliko je podpisana pogodba s Pro plusom in kaj se je dogajalo, smo poslali tako Telekomu, družbi v državni lasti, kot v kabinet predsednika vlade. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.