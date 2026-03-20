Golob obtožuje druge izdaje, sam se pajdaši z Alexandrom Sorosem, ki iz tujine financira leve nevladnike

Piše: A. S.

Robert Golob se je leta 2024 ob obisku Münchenske varnostne konference srečal z enim glavnih financerjev številnih nevladnih organizacij, ki s pomočjo tujega denarja vsiljujejo svojim državam progresivne ideologije. Gre za ameriško- judovskega poslovneža Alexandra Sorosa, ki je sin zloglasnega Georgea Sorosa, ustanovitelja Fundacije odprta družba in enega osrednjih finančnih podpornikov liberalnega levičarstva.

Golob se je srečal z njegovim sinom po tem, ko je slednji od očeta prevzel vodenje te fundacije. O čem sta se na sestanku pogovarjala in zakaj je Golob sploh sestankoval z njim ostaja nejasno. Na podlagi fotografij iz sestanka sta Goloba spremljala tudi njegov državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk in slovenska veleposlanica v Nemčiji, dr. Ana Polak Petrič. Kljub temu, da naj bi šlo za neformalno srečanje, se ga je udeležila pravzaprav neke vrste slovenska delegacija. Golob in Soros naj bi se pogovarjala o mednarodnih razmerah in stanju v Gazi, kaj več o njunem kramljanju pa ni znano. Vsekakor pa je povedno, da tisti, ki Janezu Janši očitajo veleizdajo, se pajdašijo z ljudmi, ki financirajo nevladnike in vplivajo na notranje zadeve naše države.

Sicer pa je Golob pri svojem pajdašenju s Sorosem mlajšim le nadaljeval politiko Milana Kučana, ki je Sorosu starejšemu leta 2000 izročil državno odlikovanje. George Soros je od Kučana takrat prejel častni znak svobode Republike Slovenije, ki naj bi si ga po Kučanovo zaslužil zaradi njegovih zaslug pri spodbujanju in razvijanju odprte demokratične in humane družbe v današnjem svetu, kot tudi za zasluge pri uveljavljanju odprte, strpne in razsvetljene civilne družbe v Sloveniji. Med leti 1992 in 2000 je v Sloveniji delovala tudi uradna izpostava njegove fundacije, ukinil pa jo je zato, ker naj v Sloveniji ne bi bila več potrebna. A, pravzaprav so njene lovke še vedno prisotne preko bolj pritlehnega usmerjanja in financiranja t.i. »nevladnikov«.