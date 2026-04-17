Golob med vrsticami dal vedeti, da bo poslance Demokratov tudi kupil, če bo treba

Piše: G. B.

Včeraj smo poročali, da je izvršni odbor Svobode vodstvo stranke pooblastil, da nadaljuje vsebinska pogajanja o sestavi koalicije, pri čemer čakajo odziv Demokratov.

Očitno pa je, da pogajanja o sestavi koalicije ne bodo šle po običajnih poteh, pač pa bo Svoboda skušala tudi s pritiski neposredno na poslance Demokratov – tudi mimo vodstva stranke, če bo treba.

Ubrisano.🙉 Golob kot pogajalsko strategijo na organih uradno sprejel, da se o koaliciji ne bo pogovarjal samo z vodstvom druge stranke, ampak ločeno tudi z njihovimi poslanci in člani po terenu. Napovedal, da bo poskušal prevzeti posl. skupino in organe druge stranke. pic.twitter.com/KXHgIF0PpO — Primc Ales (@ales_primc) April 16, 2026

V slovenski parlamentarni zgodovini smo doslej že imeli primer, ko je poslanska skupina izstopila iz stranke, za katero so kandidirali, ter se priključila drugi stranki. Zeleni Slovenije so namreč na volitvah leta 1992 osvojili pet poslanskih mandatov, vendar je nato peterica – med njimi sta bila nekdanja ministra Demosove vlade Peter Tancig in Leo Šešerko – izstopila in ustanovila stranko Zeleno-ekološko socialna stranka, ta pa je leta 1994 postala sestavni del razširjene LDS, ki sta se ji pridružila še dva poslanca Demokratske stranke. S tem je LDS prišla z 22 mandatov, kolikor jih je osvojila na volitvah, na kar 29 mandatov. Je pa res, da sta dva poslanca (Ljerka Bizilj in Janez Jug) poslansko skupino kasneje zapustila.

Strategija Svobode in njenih botrov je torej jasna: s pritiski doseči, da se Demokrati priključijo dosedanji koaliciji – če ne zlepa, pa zgrda. Tudi z “odkupom” poslancev, če bo treba. Če se to zgodi, bi bila to ena najhujših in najbolj umazanih (po)volilnih prevar doslej. Ustava sicer tega direktno ne prepoveduje, a to bi pomenilo zelo odkrito izigravanje volje ljudi. Gre namreč za obrambo sistema, ki smo ga imeli doslej – in v to zgodbo se je seveda vključil propagandni aparat, to je “depolitizirana” RTVS, ki je v oddajo Odmeve povabila celo operativca globoke države Draga Kosa, da je slovenski javnosti predaval o aferi Black Cube. Kar je samo dokaz več, kakšna panika vlada na levici.