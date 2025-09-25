Golob leta 2022 ukinil davčno razbremenitev plač vlade Janeza Janše in leta 2025 ljudem vzel 1000 evrov, danes pa jim ponuja božičnico v višini 600 evrov!

Piše: Celjski glasnik

Letos konec leta bi lahko imel državljan s povprečno plačo v žepu tisoč evrov več kot leta 2022, a je za ta znesek prikrajšan, ker je Robert Golob s svojo vlado ukinil zakon vlade Janeza Janše o razbremenitvi plač.

Potem pa ta isti Robert Golob kar pred novinarji vehementno razlaga, kako se bo njegova vlada borila za obvezno božičnico v višini 600 evrov.

Da Robert Golob živi v vzporednem svetu in v tem trenutku obljube daje samo zato, da bi dobil glasove, se kaže v dejstvu koliko je dejansko ljudem vzel, ne pa da bi jim dal. Če bi veljala razbremenitev plač po zakonu Janševe vlade bi ljudje na koncu leta pri povprečni plači lahko imeli 1000 evrov več, a zaradi Goloba tega nimajo, a Golob jim potem takem obljublja 600 evrov božičnice. Ljudje bi v tem primeru še vedno bili prikrajšani za 400 evrov.