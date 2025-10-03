Golob lahko z odstopom dokaže svojo samostojnost, izpostavlja Janez Janša

Piše: A. G. (nova24tv.si)

Predsednik SDS Janez Janša je bil gost oddaje 24ur zvečer, kjer je spregovoril o aktualnih političnih temah – od zahteve za sodno preiskavo proti premierju Robertu Golobu do obvezne božičnice, davčne politike, dolgotrajne oskrbe ter državnega zadolževanja. Po njegovih besedah se premier nahaja v primežu ozadij, ki ga obvladujejo, in če bi odstopil, “bi prvič dokazal, da samostojno nastopa v politični areni in da ni več podložen tistim, ki ga posadijo na stolček na Ljubljanskem gradu in mu naročajo, kaj naj naredi”.

Na vprašanje, zakaj meni, da tožilstvo z zahtevo za sodno preiskavo proti premierju Robertu Golobu zgolj zavlačuje in ga drži v šahu, je Janez Janša dejal: “Če je tožilstvo presodilo, da obstaja utemeljen sum, potem bi moralo vložiti neposredno obtožnico, ker je vse pravzaprav že dokazano. Obtožba je bila s strani nekdanje ministrice Tatjane Bobnar javno že izrečena, predsednik vlade jo je javno potrdil in nazaj namočil ministrico. Ljudje so bili odpuščeni, posledice teh dejanj so znane.”

Spomnil je, da je bila neposredna obtožnica vložena celo v zadevi Patria, kjer je sodišče kasneje pripeljalo “vagone dokumentacije na 55 obravnavah, pa ni bilo sodne preiskave”. Zato meni, da sodna preiskava v primeru Goloba ni potrebna: “Vsi smo slišali Bobnarjevo in Goloba, ki je priznal, da je naročil čiščenje janšistov. Žrtve so znane.”

Golob kot produkt “ozadij”

Janša je zavrnil primerjavo z odmevno preiskavo v primeru Aleša Hojsa, češ da to podira tezo, da je bila preiskava Hojsa politično motivirano dejanje, cilj katerega je bil preusmeriti pozornost na katastrofalne rezultate Golobove vlade, in da preiskava Goloba pomeni, da tožilstva ne obvladuje.

Janša je dejal: “Saj ga nekdo drug,” in dodal, da Golob ni postal predsednik vlade zaradi politične poti ali programa, temveč zaradi interesov zakulisja, “Golob ni predsednik vlade zato, ker bi dolga leta vodil stranko, ki bi zrasla organsko. Stranko je ustanovil nekaj mesecev pred volitvami, zdaj pa očitno ozadje presoja, da je treba pretočiti glasove k stranki Vladimirja Prebiliča. Vse gre po scenariju.”

To nima nobene veze s farso, ki se je dogajala v hiši gospoda Hojsa, kamor so poslali policijo, ki lahko preiskuje samo tiste, ki imajo policijska pooblastila. Celo ko so mene aretirali leta 88, je mene aretirala civilna udba,” je dodal.

Na vprašanje, kdo so ta ozadja, ki obvladujejo tožilstvo, je Janša spomnil na besede nekdanjega predsednika Društva političnih zapornikov, ki mu je pripovedoval, kako je Milan Kučan že v devetdesetih opozoril: “Sodstvo mi pa pustite na miru.”

Bi Golob moral odstopiti?

Na vprašanje, ali bi moral Golob odstopiti, je bil Janša jasen: “Če bi gospod Golob danes ali jutri odstopil, potem naslednjo uro nihče več ne bi govoril o tej zadevi za sodno preiskavo. Sicer se bo to mlelo, hkrati pa bi prehitel ustanovitev Prebiličeve stranke. Če bi odstopil, bi prvič dokazal, da samostojno nastopa v politični areni in da ni več podložen tistim, ki ga posadijo na stolček na Ljubljanskem gradu in mu naročajo, kaj naj naredi.”

Ob tem je dodal, da bo usoda predčasnih volitev v veliki meri odvisna od premierja: “Bolj ko bo čakal, slabši bo rezultat za Svobodo.”

Božičnice in davčna politika

Ena osrednjih tem je bila tudi uvedba obvezne božičnice. V SDS jo podpirajo, a ob jasnem pogoju: “Absolutno podpiramo čim višjo božičnico tam, kjer se lahko izplača iz obstoječega denarja. Smo pa proti temu, da se izplačuje denar, ki ga ni, ker se s tem zadolžujejo prihodnje generacije. Vsako kosilo je treba enkrat plačati.” Podprli bi tudi božičnico v javnem sektorju oziroma državni administraciji, takoj ko bo Golob v DZ prinesel podatke, da imamo presežke v proračunu ali pa da ima vsaj proračun izravnan, je dejal.

Golob kot menedžer ni poznal finančne situacije, v drugih podjetjih ni tako

Janša je kritično komentiral tudi predlog Goloba, ki je dejal, da bi se zaposleni božičnici lahko tudi odpovedali v korist podjetja. “Golob je bil menedžer v državnem podjetju Gen-I in jaz verjamem, da so finančno situacijo v tem podjetju zaposleni bolje poznali kot on, ki je bil menedžer. Jaz mislim, da je o sebi govoril, dvomim pa, da je podobna situacija tudi v vseh ostalih podjetjih. Predlog, ki ga je dal, je po moje neizvedljiv, ker… Kako boste pa naredili to glasovanje in o tem odločali?”

Naš predlog je, da se čim prej božičnica izplača povsod, ker imajo denar, je jasno povedal Janša. SDS je ob tem predlagala dvig splošne davčne olajšave: leta 2026 na 8.000 evrov, leta 2027 na 9.000 evrov in leta 2028 na 10.000 evrov. To bi po Janševih besedah pomenilo, da bi delavec z minimalno plačo leta 2028 pridobil 750 evrov neto na leto, s povprečno plačo približno 1.400 evrov, z dvakratnikom povprečne pa okoli 2.000 evrov.

Zakaj so vložili tak predlog, je Janša pojasnil, da je bil ta predlog že sprejet v prejšnjem mandatu, pa ga je vlada Goloba oziroma koalicija preklicala. “Če ga ne bi, bi zaposleni že letos dobili še eno plačo več. In potem, ko so prišli ven s predlogom z božičnico in ko so govorili, da je potrebno pač plače razbremeniti, se pravi, so priznali napako. Saj tukaj ste imeli predsednika vlade, stranke, ki je priznal napako, da so pokvarili to reformo oziroma da so razveljavili zakon,” je argumentiral Janša in dodal, da so nato sami ponudili boljšo varianto, se pravi, splošna davčna olajšava kot inštrument za to, da se neto plače povečajo, je najbolj eleganten model za razbremenitev plač.

“Golob ne ve, kaj govori”

Janša je komentiral tudi Golobovo izjavo, da je Janša z davčno olajšavo bolj skrbel za bogatejše, Golob pa za šibkejše. “Imamo predsednika vlade, ki ne ve, kaj je to splošna davčna olajšava. Zdaj, če se ta splošna olajšava dviga, pomeni, da imajo tisti, ki imajo nižje plače, bistveno večji del plače razbremenjen davkov, kot pa tisti, ki imajo višje plače. Saj ne ve, kaj govori.”

V času umetne inteligence vlada odločbe piše na roke

Janša je ostro kritiziral tudi način dolgotrajne oskrbe. Komentiral je besede Goloba, ko je napovedal, da pričakuje, da bomo zadnje storitve iz paketa dolgotrajne oskrbe dobili prvega decembra, in izgovore, zakaj pobirajo denar za storitve, ki se še ne izvajajo. Golob je namreč dejal: “Dolgotrajna oskrba ima štiri storitve. Mogoče vi govorite o eni od njih. Štiri storitve – dve se že izvajata. In sredstva, o katerih vi govorite, ki se pobirajo od letošnjega julija, gredo za vse štiri storitve, ne gredo samo za tisto, ki se bo začela izvajati s prvim julijem. In ta je, da se bo oskrbnina v domovih bistveno zmanjšala”. Janša je na to dejal, da so se nekatere storitve dolgotrajne oskrbe izvajale tudi že prej, ko tega zakona ni bilo. “Tukaj predsednik vlade ne ve, kaj govori. Ni pa tistih dodatnih, za katere se pobira denar, teh storitev še ni.” Je pa ob tem čestital ministru Simonu Maljevcu, da je vlada izdala prvo odločbo, na roke napisano, oktobra leta 2025: “Tako da nekaj se le premika,” je sarkastično pripomnil.

Dolgotrajno oskrbo bi lahko imeli že dve leti

Na očitek, da bi opozicija lahko dovolila ministru Maljevcu, da dokonča zadeve do decembra, je Janša povedal, da zakon, “kot ga imamo z minimalnimi popravki, ki so jih sprejeli, smo mi sprejeli že v našem mandatu. Dolgotrajno oskrbo bi morali imeti že dve leti, pa so odložili za eno leto izvajanje zakona. Ampak so rekli, da bodo v tem enem letu vse pripravili. Zdaj pa v digitalni dobi v času umetne inteligence danes slavimo, ker so prvo odločbo napisali na roko.” Demantiral je tudi očitke, da vlada Janše ni upala ugrizniti v to jabolko. “To ni res, naša vlada je prva ugriznila v to jabolko, sprejela zakon, ni pa uvedla novega dodatnega davka za storitve, ki jih še ni bilo.”

Primanjkljaj in zadolževanje: “Številke so grozljive”

Janša je tudi ocenil finančno stanje vlade Goloba. Dejal je, da je prebral tisti del proračunskih dokumentov, ki je dostopen, in številke so grozljive. “Sicer lahko stvari prikazujete tako, kot jih vlada poskuša, ampak trda dejstva govorijo o tem, da se je v dosedanjem delu mandata, ki se skoraj izteka, Golobova vlada zadolžila za skoraj osem milijard. Golob je govoril o procentih, da je to manj, glede na to, da se je tudi bruto domači proizvod povečal. Ampak to bo treba vrniti, in za naslednji dve leti pa se predvideva primanjkljaj še za štiri milijarde oziroma zadolževanje še za štiri milijarde, kar skupaj znese dvanajst milijard.”

Primerjal je številke s svojim mandatom med kovidom: “V našem polovičnem mandatu je bil eno leto primanjkljaj večji, a to je bil čas kovida, ko se je cel svet zadolževal. Denar smo uporabili pametno, leta 2021 je imela Slovenija drugo najvišjo gospodarsko rast v Evropi, nominalno prvo. Če gledamo številke tudi za čas Golobove vlade, vidimo, da je bil najmanjši primanjkljaj leta 2022, ko smo mi imeli pet mesecev, ostali del mandata pa je bila Golobova vlada. Edino takrat je bil primanjkljaj manjši od milijarde in pol.”

Logar je enak projekt kot projekt Virant – nekaj kar škodi

Ob koncu se je še dotaknil očitkov, da imata z Anžetom Logarjem skrit dogovor o oblikovanju vlade. “Gospod Logar bi lahko pripomogel k temu cilju samo, če bi pobiral glasove na levi, ampak on jih tam ne pobira,” je Janša dejal, da tudi po njihovi raziskavi v volilnih okrajih Logar dobiva glasove izključno na škodo SDS in NSi. “Zato je gospod Logar enak projekt, kot je bil projekt Virant, se pravi nekaj, kar škodi in na to ne računamo,” je odgovoril Janša in zaključil, da SDS dela koalicijo z volivci.