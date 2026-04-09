Golob izdal svoje volivce!

Piše: Nova24tv.si

Robert Golob je za sestavo nove vlade pripravljen povoziti vsa dosedanja načela. Sprejeti “neoliberalni program” za znižanje davkov ter omogočiti zasebništvo v zdravstvu, da bi ostal na oblasti in se izognil kazenskim postopkom.

Kot je znano, premier v odhajanju dr. Robert Golob vodi pogajanja za novo vlado Roberta Goloba. A tokrat v drugačni sestavi. Na pogovore v vlado “narodne enotnosti”, kot jo je sam poimenoval, ni povabil SDS, je pa povabil vse ostale stranke, ki so prestopile parlamentarni prag. Trojček NSi, SLS, Fokus je povabilo zavrnil.

Da bi Golob sestavil vlado, potrebuje tudi sredinske in desne stranke. Za 46 glasov, kolikor jih potrebuje v Državnem zboru, je pripravljen storiti prav vse. Tudi izdati leve volivce. Nenazadnje je vlada zanj in za njegovega šefa Zorana Jankovića eksistencialno pomembna. Ne le zaradi rent, temveč tudi zaradi pregona pred resnimi očitki o koruptivnih ravnanjih.

Golob zavrgel Mesca in pristaja na zahteve Demokratov

V uredništvu Nova24TV smo se uspeli dokopati do izhodišč, ki jih Golob ponuja Demokratom Anžeta Logarja, da bi jih zvabili v koalicijo. Kot smo uspeli izvedeti, je Golob pristal na znižanje davkov, ki jih je pred tem štiri leta vztrajno dvigoval zaradi nebrzdane porabe in tako dušil gospodarstvo. Posledice danes čutimo v nižji konkurenčnosti, odhajanju podjetij v tujino in padcu tujih investicij. Z uničenjem dohodninske reforme je udaril po žepu še delavce, zaradi česar je kupna moč tako upadla, da so nas s trikrat višjo gospodarsko rastjo dohiteli Hrvati.

Pristal je tudi na zasebništvo v zdravstvu. Vojno proti “dvoživkam” bi rad pozabil in jo obrnil v obratno smer. Stran od dosedanje mantre o “javnem zdravstvu”. Vse to naj bi povedal tudi Logarju na štiri oči.

Golob torej sestavlja koalicijo mimo volje svojih volivcev, poleg tega na stranski tir postavlja Levico, ki je štiri leta krojila skrajno socialistično politiko odhajajoče vlade. A jo tako kot Demokrate in Resnico potrebuje v vladi. A Demokrati v vladi nočejo Levice. Kako bo Golob v tem “zosu” uspel sestaviti vlado, bomo lahko videli že na jutrišnji ustanovni seji Državnega zbora.