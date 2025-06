Golob danes gost na Škrabčevi domačiji, dogodek napovedujejo s pocukranimi sporočili, ki premierja povzdigujejo do neba

Piše: Moja Dolenjska, G. B.

Škrabčeva domačija v Ribnici bo danes zvečer na porumenelem pogovornem večeru gostila predsednika vlade Roberta Goloba. Ker je Janez Škrabec lastnik podjetja Riko, ki velik del poslov ustvari z državo, nekateri že opozarjajo, da gre za evidenten konflikt interesov. Golob namreč kot prvi izmed ministrov na vladi odloča tudi o poslih, ki se tičejo podjetja Riko.

Da želi Janez Škrabec, sicer nekdaj viden obraz Kučanovega Foruma 21, očitno dobro unovčiti gostovanje Roberta Goloba na njegovi domačiji priča tudi zapis, s katerim so na Škrabčevi domačiji napovedali pogovor s predsednikom vlade. V povsem osladnem zapisu so Goloba označili, podobno kot pred časom že Urška Klakočar Zupančič s svojim značilnim nastopašnim slogom, kot “vrhunskega menedžerja” za oskrbo z energijo in dinamičnega človeka dejanj. “V tem učinkovitem slogu je odvodil največjo preizkušnjo ob poplavah poleti 2023, se spopadel z draginjo in energetsko krizo,” so zapisali.

Slog, s katerim so opisali Goloba, skoraj spominja na tistega iz časov, ko so na podoben način opisovali Josipa Broza Tita. Takole so zapisali v sporočilu, ki so ga poslali iz podjetja Riko: “Lepo ga je poslušati. Njegov zaščitni znak, ki razveseljuje vsesplošni komentariat, je primorski »g«, sumljivo podoben »h«-ju. Prinesel ga je z rodne Goriške, kjer je v mladosti s kajakom krotil soške brzice. /…/ Mudilo se mu je že v osnovni šoli, kjer je preskočil četrti razred, kot sedemindvajsetletni doktor elektrotehnike pa je s Fullbrightovo štipendijo opravil specializacijo v ZDA. Naravnost meteorsko se je dvignil tudi do mandata, ki mu ga je prinesla rekordna volilna zmaga Gibanja Svoboda. V premiersko pisarno je sedel v trenutku razpada evropske oskrbe z energijo kot vrhunski menedžer s poldrugim desetletjem izkušenj na mestu predsednika uprave GEN-I. Njegov temperamentni nastop je napovedal dinamičnega človeka dejanj. V tem učinkovitem slogu je potem odvodil največjo preizkušnjo ob poplavah poleti 2023, se spopadel z draginjo in energetsko krizo. Vztrajnost in diplomatske veščine si je privzgojil že prej, kot vodja slovenske pogajalske skupine na področju energetike ob pridruževanju EU. Leta v vladni ekipi so dodala svetovljansko premiersko držo in skrajšala frizuro. Njegov razlog za udeležbo v politiki pa ostaja enak kot takrat, ko je bil občinski svetnik v Novi Gorici: »Če živiš v skupnosti, se ne moreš obnašati, kot da te ne zanima, kaj se dogaja zunaj meja tvojega doma. Moraš prispevati k skupnemu dobremu, če ne zaradi sebe samega, pa v dobro svojih otrok.«”

Ob tem so seveda pozabili povedati, da v Sloveniji kljub vrhunskemu menedžerju plačujemo eno najdražjih elektrik v Evropi, da smo imeli po nastopu Golobovega mandata eno najvišjih inflacij ter da država tudi v dveh letih po poplavah ni zgradila praktično še niti ene hiše tistim, ki so jim poplave odnesle domove.

Podjetje Riko je sicer v preteklosti sodelovalo pri več državnih projektih, zlasti na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in infrastrukture.

Pogovor z Golobom naj bi sicer vodil Marjan Dora iz IDEA TV, sneman predvajan naj bi bil tudi v njegovi oddaji. Gre sicer za dolgoletnega dopisnika RTV Slovenija iz Murske Sobote ter nekdanjega dolgoletnega urednika Murskega vala. Pred skoraj desetimi leti je Dora gostil Janeza Škrabca na Murskem valu, takrat je Škrabec izrekel pomenljive besede: »Če bi Kučan imel stranko, bi jo volil. Zdaj sem volil Ljudmilo Novak, ki je kandidirala v Ribnici, in program njene stranke.« To je bilo decembra 2015, teden dni po Škrabcu je bil gost v oddaji še Milan Kučan.

Golob naj bi se pred današnjim pogovornim večerom na Škrabčevi domačiji sestal tudi z ribniškim županom Samom Pogorelcem na temo romske problematike. Kraj sestanka je za zdaj po naših informacijah precejšnja skrivnost, domnevno zato, ker nekateri v Ribnici napovedujejo, da bodo Goloba pričakali s protesti.

Ali današnje gostovanje na Škrabčevi domačiji pomeni, da je Milan Kučan ohranil svojo podporo Golobu, pa je še prezgodaj ugibati.