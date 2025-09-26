Golob bo še pred odhodom z oblasti državo zadolžil za dve milijardi evrov

Piše: Moja Dolenjska

Predsednik vlade Robert Golob bo še preden bo po naslednjih volitvah odšel z oblasti (le redko kdo namreč verjame, da bi mu lahko uspelo dobiti še en mandat) državo zadolžil za dve milijardi evrov. Hkrati njegova vlada kljub finančni in gospodarski krizi, ki se nakazuje v svetu, za prihodnji dve leti načrtuje rekordno porabo. Je to recept za potop?

Vlada je namreč včeraj potrdila predloga proračunov za leti 2025 in 2026, ki ju zdaj pošilja v potrditev državnemu zboru. V dokumentu je za leto 2026 predvidenih 15,6 milijarde evrov prihodkov, odhodki države pa bodo znašali rekordnih 17,7 milijarde evrov. Primanjkljaj bo znašal kar 2,1 milijarde evrov, za kar se bo seveda treba zadolžiti.

Podobno razkošno namerava vlada zapravljati v letu 2027, če ne bo seveda prej katera druga vlada sprejela rebalansa proračuna. Predlog, ki ga je pripravila Golobova vlada, predvideva 16 milijardah evrov prihodkov in za (spet rekordnih) 18,1 milijarde evrov odhodkov. Tudi v letu 2027 naj bi primanjkljaj znašal 2,1 milijarde evrov, za kar bo seveda potrebna nova zadolžitev.

Vlada proračunske izdatke zvišuje kljub temu, da jo fiskalni svet že nekaj časa opozarja, da je poraba države prevelika, ter se na obzorju nakazuje finančna in gospodarska kriza. Prav tako več kot očitno svojega mandata, ko je imela po koroni podobno kot druge države relativno ugodne gospodarske kazalce, ni prihranila ničesar za slabe čase. Namesto tega je zgolj dvigovala javno porabo in zapravljala. Načrt, ki se nam lahko še močno maščuje.