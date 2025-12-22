Golob bi se moral opravičiti Gregorju Kavčiču in zdravnikom

Piše: Spletni časopis

Portal Necenzurirano je moral objaviti popravek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker je poročal napačno, da bi naj zdravnik Gregor Kavčič v Novem mestu služil tako, da je izven državne bolnišnice selil lažje primere, ki bi naj bili enako plačani.

Zdravstvena zavarovalnica je opozorila, da je to neresnično in da različno zahtevne posege plačuje različno. Povsem enako neresnico o zaslužkarstvu, ki ga je očital z izmišljotino o enako plačanih manj zahtevnih posegih, je v državnem zboru v ponedeljek izrekel premier Robert Golob. Necenzurirano je moralo objaviti takšen popravek:

“Po objavi članka smo od ZZZS prejeli zahtevo za popravek, in sicer našega prvotnega zapisa, da je šlo pri bolnikih, ki jih je v zasebno kliniko preusmerjal Kavčič, “večinoma za manj zahtevne primere, pri katerih ni bilo pričakovati zapletov, javna zdravstvena blagajna pa jih plačuje po isti ceni kot težje”. Kot so nam pojasnili na ZZZS, bolnišnične operacije in posege plačujejo po “različnih cenah, in sicer glede na zahtevnost operacije, zdravstveno stanje pacienta in glede na dejansko izvedene klinične in diagnostične postopke v okviru ene bolnišnične obravnave”. “Tako so določene tudi različne cene operacij kolen in kolkov,” so še pojasnili.”

Enako neresnico o tem, kako zdravniki ustvarjajo “zelo lepe donose” in s tem razgrajujejo sistem od znotraj, vse skupaj pa je moralni hazard, je v parlamentu v ponedeljek v odgovoru poslancu NSi Janezu Ciglerju Kralju širil premier Robert Golob. Doslej premier te svoje neresnice in črnjenja zdravnika Gregorja Kavčiča in vseh zdravnikov še ni popravil in se tudi ni opravičil zdravnikom, poslancu NSi Cigler Kralju in javnosti.

Tako je širil neresnične trditve Golob:

“Po podatkih, ki sem jih pridobil od bolnice, so premeščali tiste, ki so čakali na lajše posege, tiste, ki niso potrebovali kompliciranih, kompleksnih in dragih posegov. Po domače, izbirali so si dobičkonosne paciente, ki so jih, brez da bi oni vedeli, pacienti, za kaj v resnici gre, selili na zasebno lokacijo in tam na njih ustvarjali zelo lepe donose. Na tak način, s takimi praksami se je sistem 20 let razgrajeval od znotraj. Doktor Brecelj to imenuje moralni hazard in on je lepo povedal, če želite res izpeljati reformo in čuvati javni sistem, morate izkoreniniti moralni hazard med zdravniškim osebjem. To je ključna prioriteta bila te vlade v tem mandatu. In, ja, seveda, da se sedaj ti isti zdravniki, ki so vsi bolj ali manj imajo svoje zasebne ambulante, pa so bili zaposleni v javnem. Nekateri imajo celo zasebne klinike, danes s pomočjo stranke NSi najbolj borijo za svoje pravice, ampak to so njihove finančne pravice, ne pravice pacientov.”

Malo verjetno je, da bi premier svojo neresnico popravil in se opravičil. Po tem ne slovi. Zakon to, da morajo popravljati napake in objavljati odzive, če se jim zgodi, da širijo neresnice, zahteva od medijev, od oblastnikov pa ne.

Je pa hudo nerodno, če se pokaže, da vladna politika temelji na napačnih podatkih. In se premier še postavlja v parlamentu s tem kot s svojo ključno prioriteto v mandatu.

Na popravek v mediju Roberta Goloba Necenzurirano, ki opozarja na enako širjenje neresnice premiera, je opozoril zdravnik Igor Muževič:

Širjenje neresnic za sedanjega premiera in celotno vlado ni neobičajno. Že na začetku mandata sem opozoril na bizarno netočno informacijo, da število ministrstev povečujejo le za tri, ko so jih za pet. Ni bilo težko prešteti. Niso se opravičili za širjenje neresnice.

V parlamentu pa je moral Golob odgovarjati tudi že na očitke, da neresnice širi namerno, da torej laže, kako nič nima z Milošem Milovičem in kako ga tudi nič ne plačujejo, pa tudi, da je govoril neresnice, ko je trdil, da je ustanovil svojo posebno varnostno službo, ker je Bojan Požar objavil posnetek njegovega otroka iz Bruslja, ko je dejansko to reorganizacijo sprožil veliko pred objavo posnetka.