(GLOSA) Ne janšisti, kriv je bil »Brko«, da je Marilyn Monroe izpadla iz parlamenta

Piše: Gašper Blažič

Saj ne morem verjeti, da je slovenski hram demokracije izgubil svojo Marilyn Monroe. Saj veste, tisto blond nekdanjo sodnico, ki je ves čas štorkljala okoli v rdečih čevljih, celo boksala, sicer pa ves čas opozicijske poslance nažigala kot kakšne nevzgojene mulce.

Kot kakšna rdeča »tršica«. Sedaj pa je kar naenkrat ne bo več v državnem zboru, ki mu je celo predsedovala. Tako je tudi Golobov »klub vražjih babnic« ostal brez pomembne članice. Človek bi najprej pomislil na kakšno zaroto. Saj veste, zlobni janšisti ves čas rovarijo, spletkarijo, rušijo, nastavljajo pasti, kličejo »mosadovce« na pomoč. Kar pomeni, da kradejo tudi denar. Kajti izraelskih obveščevalcev pač ne moreš plačati s sendvičem in sokom Pingo. Zato me ne preseneča, da je Janez Janša le malo pred volitvami vsej slovenski javnosti kar sam razkazal znamenito »klet na Trstenjakovi«.

Toda vrnimo se k naši slavni Uršuli: menda za njeno trpko usodo niso bili krivi janšisti, ampak kar sam Luka Mesec, imenovan »Brko« in »Madurito«. Menda je naš slavni Luka, ki je na predvolilnih soočenjih trznil vsakič, ko je kdo omenil Fotopub, na volitvah v centru Ljubljane »raztural«, kot se temu reče po ljubljansko. In spodnesel Urško. Kakšna smola zanjo. Pa je že napovedovala skorajšnjo zamenjavo stranke, celo v Levico naj bi prestopila, nato pa je oznanila, da ostaja zvesta Svobodi. Ker je menda dobila kakor ugoden okraj, za katerega se je izkazalo, da ne daje velikega pomena damam, kot je najbolj znana uporabnica rdečih salonarjev.

Sedaj pa končuje kariero, pravi. Bojda zavestno in prostovoljno. Kdo ve, morda jo pa Šank Rock vzame v ekipo, glede na to, da je še pred kakima dvema letoma samozavestno pela pesem o s(S)vobodi. Če jo je njen »vrhuuuunski menedžer« že pred tem zabrisal čez ramo (mi pa tega nismo vedeli), bo vsaj Bor nekdanji Sorosevi štipendistki lahko pomagal, da si vsaj malo opomore. Ups, kaj pa, če je za neuspeh UKZ kriva njena nekdanja someščanka, sedanja ameriška prva dama Melania? Nikoli se ne ve.