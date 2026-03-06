Glede slovenskih romanj v Sveto deželo smo dobili naslednje sporočilo

Piše: G. B.

Glede na dogajanje na Bližnjem vzhodu smo se obrnili tudi na patra Petra Lavriha, ki vodi Komisariat za Sveto deželo ter Društvo prijateljev Svete dežele.

Kot nam je pojasnil, so zadnje romanje imeli že pred ameriškim posegom v Iranu, ki se je začel 28. februarja. Skupina 28 romarjev se je vrnila v domovino preko redne linije Wizz, ki povezuje Izrael z Benetkami. “Novo skupino imamo rezervirano za od 23. do 30. marca. Vse je odvisno od letalskega prevoznika, mi smo pripravljeni za romanje,” je sporočil pater Peter Lavrih.

Posredoval pa nam je tudi sporočilo izraelske letalske družbe El Al z dne 4. marca. Letališče Ben Guiron so tistega dne zvečer spet odprli in začeli tudi s transportom tujih državljanov iz Izraela. To naj bi storili v čim krajšem možnem času in na čim bolj varen način. “Stranke, katerih leti so bili odpovedani, bodo brez dodatnih stroškov preusmerjene na povratne lete v Izrael, na podlagi prvotnega datuma vrnitve, navedenega na njihovi vozovnici. Zavezujemo se, da ne bomo prodajali novih letalskih kart, dokler vse stranke EL AL in Sundor, katerih leti so bili odpovedani in so trenutno v tujini, ne bodo preusmerjene na lete nazaj v Izrael. Prednost bomo dali izjemnim humanitarnim in zdravstvenim primerom ter vsako zahtevo pregledali z občutljivostjo in odgovornostjo,” je v sporočilu tistega dne zapisal Levy Halevy, izvršni direktor družbe.

Ne glede na omejitve pa si prizadevajo za čim varnejši transport z letali, kolikor to dovoljujejo oblasti v Izraelu, je zapisal. Ob umiritvi razmer, kar je mogoče pričakovati ob padcu režima v Teheranu, bo obnovljen tudi letalski promet med Izraelom in ostalimi državami.

Komisariat za Sveto deželo sicer še naprej zbira prijave za naslednja romanja. 23. marca letos bo namreč cvetna nedelja, ki se v Jeruzalemu obhaja še posebej slovesno. Vedno je takrat prisotna tudi skupina romarjev iz Slovenije. Pater Peter Lavrih sicer velja za izjemnega poznavalca Svete dežele, tudi z varnostnega vidika, zato so skupine romarjev doslej vedno varno prispele na cilj in nato tudi domov.

Kardinal Pierbattista Pizzaballa, latinski patriarh v Jeruzalemu, je sicer sredi letošnjega januarja povabil romarje, naj spet v večjem številu romajo v Sveto deželo.