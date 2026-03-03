Giorgia Meloni v intervjuju za Tg5 po Trumpovem napadu na Iran: »Zaskrbljena sem. Kriza se ne sme razširiti.«

Piše: C. R.

Kaos v svetu je neposredna posledica ruskega napada na Ukrajino, je dejala italijanska premierka Giorgia Meloni v intervjuju za Tg5 po Trumpovem napadu na Iran.

„Eksplozivna situacija na Bližnjem vzhodu in droni na nebu nad Ciprom niso ločeni konflikti, ampak so neposredna posledica uničenja mednarodnega prava.

Vse se je začelo v Ukrajini, ko je Rusija, stalna članica Varnostnega sveta ZN, cinično kršila meje sosednje države in celemu svetu dala vedeti, da pravila ne veljajo več,” je Meloni dejala v intervjuju za Tg5.

Vojna v Evropi je že v polnem teku, in te dogodke obravnavati kot „oddaljene“ je nevarna iluzija. Brez ponovne vzpostavitve pravne države, ki je bila uničena v Ukrajini, se bo kaos le še poslabšal, je dodala Giorgia Meloni.

V intervjuju je premierka pojasnila še, kaj počne italijanska vlada: »Trenutno se vlada seveda ukvarja z zagotavljanjem pomoči tisočem Italijanom, ki so obtičali predvsem v zalivskih državah. Smo v stiku s temi državami, smo v stiku z našimi evropskimi partnerji. Cilj je seveda, da se kriza ne razširi, vendar menim, da se nič ne more izboljšati, če Iran ne ustavi svojih napadov na zalivske države, ki so popolnoma neupravičeni.“